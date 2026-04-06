Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Zecorner Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldız oyuncusu Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak maçı tamamlayamadı.

YERİNİ FRED'E BIRAKTI

İspanyol oyuncu, 20. dakikada Beşiktaş'tan Oh ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Sahada tedavisi yapılan oyuncu, 23'te oyun alanının dışına çıkarak kendisini denedi. Aynı dakikada taraftarın büyük desteğiyle oyuna giren Asensio, 24. dakikada oyuna devam edemedi ve yerini Fred'e bıraktı.

Marco Asensio

DİZİNDE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Kulüpten alınan bilgiye göre Beşiktaş ile oynanan derbi müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen ve dün gece MR'ı çekilen Asensio'nun dizinde ödem tespit edildi.

30 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde yeniden yapılan muayenenin ardından detaylı kontrol için ikinci bir MR'a daha girecek.

Deneyimli oyuncunun sakatlığının ciddi görünmediği ancak Kayserispor müsabakasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

ASENSİO'DAN 13 GOLLÜK KATKI

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, sarı lacivertli takımda kariyer sezonunu yaşadı. Sezonun ilk yarısında oynanan derbide takımına 1 gollük katkı veren Asensio, bu sezon 36 maçta 13 gol attı. Ligde son 4 maçta gol sevinci yaşayamayan İspanyol golcü, Beşiktaş karşısında suskunluğunu bozmak için sahadaydı.

