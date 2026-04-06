Merkez Hakem Kurulu'nun Portekizli hakem eğitmenleri Joao Capela ve Vitor Melo Pereira'nın, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı mağlup ettiği derbideki penaltı kararını, IFAB kurallarına göre uygun bulduğu ve hakem Yasin Kol'a olumlu rapor verildiği ileri sürüldü.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından penaltı pozisyonu gündemin en çok tartışılan başlıklarından biri oldu.

FENERBAHÇE 90+7'DE PENALTI KAZANDI

Fenerbahçe, müsabakanın son anlarında Dorgeles Nene'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazandı. Müsabakanın 90+7. dakikasında Emmanuel Agbadou'nun Dorgeles Nene'ye müdahalesinin ardından hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular pozisyonda müdahale olmadığını ve pozisyon anının ceza sahası dışında olduğu yönünde itirazda bulundu. Penaltı kararı sonrası VAR'dan inceleme önerisi gelmezken hakem Yasin Kol penaltının kullanılmasını istedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU HATA YAPMADI

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, 90+11. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve sarı lacivertliler derbiyi 1-0'lık skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİLER YÜKSELDİ

Sarı lacivertlilere son anlarda gelen penaltı golü sonrası mağlup olan Beşiktaş'ta hakem Yasin Kol ve VAR hakemlerine tepkiler yükselirken gündemin en çok konuşulan konusu oldu.

PORTEKİZLİ EĞİTMENLER DEĞERLENDİRDİ

HT Spor'un haberine göre; Merkez Hakem Kurulu'nun Portekizli hakem eğitmenleri Joao Capela ve Vitor Melo Pereira, söz konusu pozisyonu detaylı şekilde değerlendirdi.

IFAB KURALLARINA UYGUN BULUNDU

Portekizli eğitmenler, Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltının IFAB kurallarına uygun olduğu görüşünde birleşti. Değerlendirmede, faulün ceza sahası dışında başladığı ancak ceza sahası içinde devam ettiği, bu nedenle penaltı kararının doğru olduğu ifade edildi.

HAKEM YASİN KOL'A OLUMLU NOT

Karşılaşmayı yöneten Yasin Kol için de olumlu bir rapor çıktığı belirtildi. Capela ve Pereira'nın, Yasin Kol'un genel yönetimini başarılı bulduğu ve derbi performansıyla iyi bir not alacağı görüşünde olduğu aktarıldı.

