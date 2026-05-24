Beyaz Saray, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını ancak nihai anlaşmanın tamamlanmasının birkaç gün sürebileceğini açıkladı.

ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldığı belirtilirken, Beyaz Saray’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD’li bir yetkili, tarafların anlaşma konusunda “iyi bir noktada” olduğunu ancak sürecin henüz tamamlanmadığını söyledi.

"BİRKAÇ GÜNÜ BULABİLİR"

ABD basınına konuşan Beyaz Saray yetkilisi, anlaşmanın bugün imzalanmasının beklenmediğini belirterek, İran tarafındaki onay süreci nedeniyle nihai sonucun birkaç gün içinde netleşebileceğini ifade etti.

Yetkili, görüşmelerin olumlu ilerlediğini vurgularken, “Şu an çok iyi bir noktadayız ancak anlaşmanın bozulma ihtimali hâlâ mevcut” değerlendirmesinde bulundu.

Taraflar arasında bazı teknik detayların ve metindeki ifadelerin müzakere edilmeye devam ettiği aktarılırken, her iki tarafın da üzerinde hassasiyet gösterdiği maddelerin bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in anlaşmanın genel çerçevesine onay verdiği iddia edilirken, bunun resmi ve nihai bir metne dönüşüp dönüşmeyeceğinin kısa süre içinde netleşeceği belirtildi.

NYT: HÜRMÜZ'DE UZLAŞMA TAMAM

New York Times gazetesi ise ABD ile İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda uzlaşmaya vardığını öne sürdü. Haberde ayrıca İran’ın zenginleştirilmiş uranyum konusunda da ABD ile mutabakata yakın olduğu iddia edildi.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, henüz nihai anlaşma metninin ortaya çıkmadığını belirterek medyada yer alan bazı yorumlara tepki gösterdi. Trump, müzakerelerin sürdüğünü ve anlaşma konusunda acele edilmemesi gerektiğini ifade etti.

