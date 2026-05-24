Sakarya’da bir tabiat parkında gölette kadın cesedi bulundu. Boğularak hayatını kaybettiği belirlenen 25 yaşındaki Rukiye Görgin’in Mersin’de kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Arifiye ilçesi Karaabdiler Mahallesi’nde yer alan tabiat parkında meydana geldi. Park içerisindeki gölet yüzeyinde hareketsiz halde duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tabiat parkında korkunç olay! Mersin'de kayboldu, Sakarya'da ölü bulundu

BOĞULARAK CAN VERDİ

İtfaiye ekiplerince sudan çıkartılan genç kadının boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNESİ MERSİN'DE KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Polis ekiplerince gölet çevresinde yapılan araştırmalarda, kıyıda hayatını kaybeden kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Çantada yapılan inceleme sonucu cesedin 25 yaşındaki Rukiye Görgin'e ait olduğu belirlendi. Genç kadının annesi Ş.G.'nin 24 Mayıs'ta Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yeniköy Polis Merkezi Amirliğine kızı izin kayıp müracaatında bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

