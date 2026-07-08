Türkiye'nin NATO ülkelerine yılın ilk yarısındaki ihracatında İstanbul 23,8 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Marmara Bölgesi ise özellikle otomotiv sektörüyle ihracatın lokomotifi oldu.

Türkiye’nin NATO ülkelerine ihracatında Marmara Bölgesi açık ara öne çıktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, yılın ilk 6 ayında NATO ülkelerine en fazla ihracatı 23,8 milyar dolarla İstanbul gerçekleştirdi. İstanbul’u 9,6 milyar dolarla Kocaeli, 7,1 milyar dolarla Bursa, 5 milyar dolarla Ankara ve 4,5 milyar dolarla İzmir takip etti. Bölge, NATO ülkelerine yönelik ihracatta üretim ve ticaretin ana merkezi konumunu korudu.

NATO ülkelerine ihracatta öne çıkan illerin üretim profili de dikkat çekti. Kocaeli’nin NATO ülkelerine yaptığı 9,6 milyar dolarlık ihracatta 6,1 milyar dolarla otomotiv endüstrisi ilk sırada yer aldı. Bursa’nın 7,1 milyar dolarlık NATO ihracatının lokomotifini ise 5 milyar dolara yaklaşan otomotiv endüstrisi oluşturdu. Sakarya da 2,2 milyar dolarlık NATO ihracatıyla öne çıkarken, ilin en güçlü sektörü yine otomotiv oldu. Böylece Marmara’da otomotiv sanayisi, NATO pazarına yapılan ihracatın taşıyıcı sektörü olarak öne çıktı.

ANKARA ELEKTRONİKTE İLK SIRADA YER ALIYOR

İstanbul’un NATO ülkelerine gerçekleştirdiği 23,8 milyar dolarlık ihracatta 8,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ilk sırada yer aldı. Hazır giyim ve konfeksiyon ile elektrik ve elektronik sektörleri de İstanbul’un ihracatında öne çıkan diğer alanlar oldu.

Ankara ise NATO ülkelerine 5 milyar dolara yaklaşan ihracat gerçekleştirirken, 1 milyar doların üzerindeki elektrik ve elektronik ihracatıyla dikkat çekti. İzmir’de ise 4,5 milyar dolarlık NATO ihracatının en büyük bölümünü 1,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oluşturdu. Şehirlerin en büyük NATO pazarlarına bakıldığında Almanya birçok il için ilk sırada yer aldı. İstanbul’un Almanya’ya ihracatı 3,9 milyar dolar, Bursa’nın 1,5 milyar dolar, İzmir’in ise 725 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kocaeli’nin en büyük NATO pazarı Birleşik Krallık olurken bu ülkeye ihracatı 1,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ankara ve Gaziantep’te ABD, Sakarya’da ise Fransa en büyük NATO pazarı olarak öne çıktı. Veriler, NATO ülkelerine yönelik ihracatta şehirlerin üretim yapısına göre farklı pazarlarda uzmanlaştığını ortaya koydu.

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