Batman'ın Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden hızlı adımlarla yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki bir kadına motosikletin çarptığı o korkutucu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Çarpışmanın etkisiyle hem yayanın hem de motosiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

