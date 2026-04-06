Samsun’un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde 14 Mart 2026 tarihinde kaydedilen görüntüler, trafik güvenliği ve "kasıtlı çarpma" iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Edinilen bilgilere göre, S.A. yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken bir aracı solladıktan hemen sonra karşı yönden gelen 16 yaşındaki Ö.M. idaresindeki motosikletin yanından geçti. Ancak otomobil sürücüsü, motosikleti geçtikten kısa bir süre sonra aracını geri döndürerek yeniden motosikletin üzerine sürdü ve çarpışma gerçekleşti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o dehşet anlarında, çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Ö.M. ayağından yaralanırken, yanında bulunan akrabası B.M. ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken, emniyet güçleri otomobil sürücüsü S.A.’yı gözaltına aldı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan sürücüye, mağdur gençler ve aileleri "kasıtlı çarpma" iddiasıyla büyük tepki gösterdi. Görüntülerde otomobilin manevrasının net bir şekilde görüldüğünü belirten yaralı sürücü Ö.M., adaletin yerini bulmasını beklediklerini ifade etti. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürerken, sosyal medyada paylaşılan kaza anı görüntüleri kamuoyunda geniş bir tartışma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası