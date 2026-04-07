TOKİ Trabzon Araklı konut belirleme kura sonuçları ve isim listesi hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişi sonrası gözler açıklanacak sonuçlara çevrildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen sosyal konut projeleri kapsamında Trabzon Araklı’da yapılacak konutlar için kura süreci başladı. Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişi ile birlikte isim listesi ve sonuç detayları araştırılmaya başlandı.

TOKİ TRABZON ARAKLI KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Trabzon’un Araklı ilçesinde yürütülen projede, 178 konut için konut belirleme kurası gerçekleştirildi. 7 Nisan 2026 tarihinde saat 10.30’da başlayan kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla yapılıyor. Kura sürecinde hak sahiplerinin konutları belirlenirken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte isim listesi de erişime açılacak.

Kura çekilişinin ardından hak sahipleri için sözleşme süreci başlayacak. Açıklanan takvime göre, sözleşme imzalanacak.

Projede ödeme planı ise yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade şeklinde uygulanacak. Peşinat bedeli sözleşme aşamasında tahsil edilirken, kalan tutar uzun vadeli taksitlendirme ile ödenecek. Ayrıca taksitler, yılda iki kez memur maaş artış oranına göre güncellenecek.

