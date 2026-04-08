Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ateşkes sonrası piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi. Altının savaş sürecinde beklentilerin aksine hareket ettiğini belirten Ergezen, dikkat çeken seviyeler paylaştı.

Savaşın başladığı dönemde risk artışına rağmen altının değer kaybettiğini hatırlatan Ergezen, “Bu çok alışılmış bir durum değildi. Şimdi savaşın bitmesiyle birlikte altının yükseldiğini görüyoruz” dedi ve şunları ekledi: "4800'ler civarında şu anda ons altın. Burada 5.000 dolar seviyesine kadar ben yükselişin gayet normal olacağını düşünüyorum. 5.000 dolar seviyesinin etrafında da bir miktar dengelenme olacaktır. Tabii gram altın tarafından da bakacak olursak burada 7.000'ler seviyesinin üzerinde bir hareket olması oldukça olası.

7200'lere hatta 7200- 7400 bandına doğru gidebiliriz, gram altın tarafında da burada da bir miktar ondan sonra orada da dengelenme yaşanacaktır.

"PİYASALARDA İYİMSERLİK GÖRECEĞİZ" Burada dolar endeksi eğer 97-96 bandına doğru gerilerse o zaman ons altının daha da iyi olduğunu ve gram altının daha da iyi olduğunu görebiliriz. Şimdilik o kadar bir gerileme beklenmiyor ama çok fazla iyimserlik vermeyelim. Önümüzdeki dönemde ama bir miktar iyimserlik göreceğiz. Ons altında 5.000 dolar seviyesini göreceğimizi düşünüyorum. Gram altın tarafında da 7.000-7.200 lira seviyelerinin görüleceğini düşünüyorum. Özellikle 7200 seviyesinin görme ihtimalinin oldukça olası olduğunu söyleyebilirim. Yani bir miktar bu ateşkesle beraber piyasalarda iyimserliği göreceğiz"

GÜMÜŞTE TEMKİNLİ DURUŞ Gümüş için daha temkinli bir duruş sergileyen uzman, ons gümüşte 82-85 bandının görülebileceğini ancak bu yıl eski zirvelerin aşılmasını beklemediğini ekledi.

PETROL FİYATLARI VE POMPA YANSIMASI Petrol fiyatlarındaki sert düşüşe dikkat çeken Ergezen, OPEC ülkelerinin arz artışı ve stratejik rezerv satışlarının piyasadaki panik havasını dağıttığını belirtti. Brent petrolün enerji sahalarındaki duruma göre 70-80 dolar bandına çekilebileceğini öngören Ergezen, bu düşüşün iç piyasada akaryakıt fiyatlarına yansıyacağını ancak bu yansımanın vergi ve sistem düzenlemeleri nedeniyle yükseliş kadar hızlı olmayabileceği konusunda uyardı. Ergezen'in açıklaması şöyle: "Özellikle enerji sahalarında üretim sıkıntıları yoksa Orta Doğu'da burada eski seviyelere gitmemizin önümüzdeki 3 ay bir zaman alabileceğini ama 3 ay sonra yeniden dengeye oturacağını düşünüyorum. Umarız öyle olur. Özellikle bu petrol fiyatlarındaki artışla birlikte hükümet tarafından alınan kararla benzinde fiyat artışlarındaki yansıma en azından sistemle birlikte bir miktar dengelenmişti. O yüzden geri çekilmelerde de o fiyat düşüşü beklediğimiz kadar yüksek olmayacaktır. Onu da söyleyebilirim"

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK? Nisan ayının son haftasında yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısına dair öngörülerini de paylaşan Ergezen, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve enerji maliyetlerinin düşmesi durumunda Merkez Bankası'nın faizleri pas geçme ihtimalini yüksek gördüğünü belirtti. Küresel ticaret maliyetlerinin azalmasıyla enflasyonist baskının sınırlı kalacağını ifade eden uzman, faiz artırımının şu aşamada en güçlü seçenek olmadığını şu sözlerle savundu: "Eğer burada enflasyon yansıması ki son gelen enflasyon bir miktar beklentilerin altındaydı, bu piyasada Merkez Bankası'nın pas geçmesine yol açabilir. Ama tam tersi eğer fiyatlardaki artış rakamlarını görüyorlarsa ki bu endişe varsa belki faiz artırımına gidilebilir ama ilk etapta eğer savaş bittiyse ve petrol fiyatları geri geliyorsa ben burada kalıcı bir enflasyon şoku açıkçası beklemem. Bu ne demektir? O zaman kalıcı bir şekilde faizleri yukarı yükseltmenin de çok fazla sağlıklı olduğunu düşünmem. Böyle bir durumda pas geçme ihtimalinin ben oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum.

Ama burada özellikle petrol fiyatlarında yaşayacağımız önümüzdeki günlerdeki hareketler önemli. Burada sadece petrol fiyatları değil şunu da unutmamamız lazım. Gaz fiyatları da oldukça önemli. Sanayide birçok alanda kullanılıyor. İşte çimento sektörü olsun, demir çelik olsun, elektrik olsun. Bu anlamda gaz fiyatları da önemli. Burada da geri çekilmeyi görüyoruz. Tabii Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasıyla birlikte yoğun bir şekilde buradaki gemilerin de teslimatları gelecek. Bu piyasada kısa vadede bir arz fazlası da yaratacak. Bu petrol ve genel olarak fiyatlarda düşüşü de destekleyecek diye düşünüyorum. Küresel ticaretin maliyeti hep artıyor diye konuşmuştuk. Savaşın ateşkese ulaşılmasıyla birlikte bu küresel ticaretteki maliyetler bir anda aşağıya gelmeye başlayacak. O yüzden bütün bunları topladığım zaman ben faizi sabit bırakma ihtimalinin artırma ihtimalinden çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Fiyatlamalara yansıması evet birçok şeyin fiyatlarında artışı gördük. Özellikle benzin tarafında artışı gördük ama dediğim gibi bunun ben kalıcı olacağını düşünmüyorum. Diğer ürünlerde enflasyon etkisinin oldukça sınırlı kalacağını düşünüyorum. Eğer savaş tamamen kalıcı bir anlaşmaya varılırsa bu da sabit bırakma ihtimalinin merkez bankaları açısından çok daha yüksek olduğunu gösteriyor bana"

