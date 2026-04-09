Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde Antalyaspor'u yenerek, yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Siyah-beyazlılarda 6 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de 29'uncu haftanın açılış maçında 10 Nisan Cuma günü Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenmişti.

Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı ve haftaya 52 puanla 4'üncü sırada giriş yaptı. Alt sıralarla bağını koparmak isteyen Antalya temsilcisi ise 28 karşılaşmada 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyet yaşadı. Sami Uğurlu yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, 28 puanla 13'üncü sırada kendine yer alıyor.

Sergen Yalçın

NDIDI FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile tedbirsiz olarak sevki gerçekleştirilen Vaclav Cerny'nin maçta forma giyip giymeyeceği karar açıklandıktan sonra belli olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın da tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alıyor.

Wilfred Ndidi

CEZA SINIRINDAKİLER

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak. Tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen Emmanuel Agbadou da ceza sınırında bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası