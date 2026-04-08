Beşiktaş yönetimi, hakem hatalarının ardındaki gizli yapıyla mücadele ediyor. Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında artık hiç olmamasına çalışılıyor. Yönetim farkında olduğu bu gizli operasyonla topyekûn savaş hâlinde. Başkan Adalı ve yönetim bu savaşı kazanmak için kılıçları çıkardı.

MURAD TAMER - Beşiktaş'ta yıllardır yaşanan hakem hataları artık rastlantı olarak değerlendirilmiyor. Sergen Yalçın'ın, "Yaşanan olayların başımıza gelen şeyler, hayatın doğal akışına uygun değil" şeklinde özetlediği durumun perde arkasında büyük bir savaş yaşanıyor. Kulüpten sızan bilgilere göre siyah beyazlı yönetim, Beşiktaş'a karşı çok ciddi bir operasyon yürütüldüğünü ortaya çıkardı. Yönetimin ajan gibi işleyen birimlerinin verdiği rapor şu: "Beşiktaş'ın artık şampiyonluk yarışında olması istenmiyor"...

Sergen Yalçın

YENİ KADRO YOLDA

Başkan Serdal Adalı ve yönetimi bu tablonun artık farkında olmakla kalmayıp buna karşı açık bir savaş hâlinde. Kulüp çevresinde buna 'Kurtuluş savaşı' deniyor. Başkan ve ekibi söz konusu organizasyonla savaşmak için kılıçları çıkardı. Hatta Bankalar Birliği'nden çıkılmasının ardından yapılacak yeni seçimle çok daha güçlü bir kadroyla bu savaşı Beşiktaş lehine bitirmenin de hesapları yapılıyor. Başkan Adalı'nın yakın çevresine, "Bu savaşı kazanmak için her şeyi göze aldım" dediği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası