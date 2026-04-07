Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı taraftarların kendisine yönelik ıslıklı protestoları sonrası bambaşka bir görüntüye büründü. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında önemli kurtarışlara imza atan 25 yaşındaki kaleci, Kadıköy'de sergilediği performansla övgü dolu yorumlar aldı.

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, bu sezon siyah ve beyazı bir arada yaşadı. Sezon başındaki performansı sebebiyle eleştiri alan ve iç sahadaki maçları ıslıklar arasında tamamlayan 25 yaşındaki file bekçisi, tabloyu tersine çevirdi.

Ersin Destanoğlu

VASQUEZ'E FORMAYI KAPTIRMADI

Deplasman maçlarında sergilediği performansla taraftarın gönlünü yeniden kazanan genç eldiven, devre arası transfer döneminde kaleye Kolombiyalı Devis Vasquez ile takviye yapılmasına rağmen ilk 11'deki yerini kaybetmedi.

Devis Vasquez

DERBİDE 5 KRİTİK KURTARIŞ

Ersin Destanoğlu, Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe'ye karşı Chobani Stadyumu'nda 1-0 kaybedilen dev derbiye damga vurdu. Deneyimli file bekçisi, yaptığı 5 kritik kurtarışla yenilgiye rağmen Beşiktaş'ta "maçın adamı" seçildi.

