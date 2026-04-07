Beşiktaş'ta maçın adamı: Islıklanan Ersin, 'Destan' yazıyor
Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı taraftarların kendisine yönelik ıslıklı protestoları sonrası bambaşka bir görüntüye büründü. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında önemli kurtarışlara imza atan 25 yaşındaki kaleci, Kadıköy'de sergilediği performansla övgü dolu yorumlar aldı.
Spor 11 dk önce
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, sezon başında aldığı sert eleştirilere rağmen son maçlarda gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi oldu.
- Sezon başında eleştiriler alan ve ıslıklarla protesto edilen Ersin Destanoğlu, performansını yükseltti.
- Devre arası transfer döneminde Devis Vasquez'in takıma katılmasına rağmen ilk 11'deki yerini korudu.
- Fenerbahçe'ye karşı oynanan dev derbide 5 kritik kurtarış yapan Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ta 'maçın adamı' seçildi.
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, bu sezon siyah ve beyazı bir arada yaşadı. Sezon başındaki performansı sebebiyle eleştiri alan ve iç sahadaki maçları ıslıklar arasında tamamlayan 25 yaşındaki file bekçisi, tabloyu tersine çevirdi.
VASQUEZ'E FORMAYI KAPTIRMADI
Deplasman maçlarında sergilediği performansla taraftarın gönlünü yeniden kazanan genç eldiven, devre arası transfer döneminde kaleye Kolombiyalı Devis Vasquez ile takviye yapılmasına rağmen ilk 11'deki yerini kaybetmedi.
DERBİDE 5 KRİTİK KURTARIŞ
Ersin Destanoğlu, Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe'ye karşı Chobani Stadyumu'nda 1-0 kaybedilen dev derbiye damga vurdu. Deneyimli file bekçisi, yaptığı 5 kritik kurtarışla yenilgiye rağmen Beşiktaş'ta "maçın adamı" seçildi.
