Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında, Fenerbahçe'nin, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği dev derbideki penaltı kararı ortalığı karıştırdı. Türk spor basınının usta isimleri, Hakem Yasin Kol'un Fenerbahçe lehine verdiği penaltıyı ve iki takımın performanslarını köşelerine taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, son anda penaltıdan yediği golle derbiyi 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlı takım, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada penaltıdan kaydettiği golle sahadan puansız ayrıldı. Bu sonuçla 52 puanda kalan siyah-beyazlı ekip 4. sıradaki yerini korudu.

Karşılaşmanın ardından, Türk spor basınının usta kalemleri, dev derbiyi yorumladı.

"KEREM HER ŞEYİ ÖZETLEDİ"

Maç tam bir strateji savaşıydı. İki taraf da inanılmaz iştahlı, tempolu ve kazanma hırsıyla doluydu. İki Cherif, bir Kerem'le iki fırsattan faydalanamadı Fenerbahçe. Başta Ersin olmak üzere kaleciler destanlaştı. Ancak 90+11’de Kerem her şeyi özetledi. F.Bahçe ev sahibi avantajını ve kadro kalitesini kullanmaya çalıştı ama Beşiktaş’ın kompakt savunması ve hızlı geçişleriyle başa çıkmakta sıkıntı çekti. (Hasan Sarıçiçek/Türkiye Gazetesi)

Usta isimler, dev derbiyi yorumladı! "Böyle penaltı olmaz"

"PENALTI KARARIYLA BEŞİKTAŞ KAYBETTİ, FENERBAHÇE KAZANDI"

Fenerbahçe'nin olası puan kaybında şampiyonlukta büyük yara alacağı, gerilimi yüksek bir derbide Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, tam anlamıyla gecenin yıldızıydı. Bir değil, iki değil, 3 karşı karşıya 4 net gol pozisyonu çıkardı. Ancak uzatmalarda gelen hakem Yasin Kol'un verdiği ve VAR'da onaylanan penaltı kararıyla Beşiktaş kaybetti, Fenerbahçe kazandı. Pozisyonda topa ilk temas ve vuran Agbadou… Topa müdahaleden önce temas-darbe var mı? Verdiler desem o an pozisyon dışarıda… (Fatih Doğan/Sabah Gazetesi)

"İPTAL EDİLEN GOL ANCAK F.BAHÇE'NİN BAŞINA GELEBİLİRDİ"

Üç puan için her türlü şartlar oluşmasına rağmen Beşiktaş ilk yarıda pozisyonları harcadı, ikinci yarıda gereksiz şekilde geriye yaslandı. İki takım da kontrolsüz pres yapınca, iki takımda da baskıdan çıkma becerisine sahip teknik ayaklar olunca bol geçiş hücumlu ve pozisyonlu bir derbi izledik. Özellikle Tedesco nasıl oldu da Beşiktaş’ın geçiş hücumunda becerisi aşikâr olmasına rağmen ön alanda böyle panik pres yaptırdı anlamak güç. Derbi planları hep başarılı olan Sergen Yalçın’a hücum için iş düşmedi bile. Beşiktaş evinde bir Anadolu takımıyla oynadığı maçta bu kadar kolay pozisyona giremedi bu sezon. Bu arada iptal edilen gol ise bu dünyada ancak Fenerbahçe'nin başına gelebilirdi, geldi. Geriye doğru verilen bir pasla ofsayta düşen ilk takım sanırım. (Murad Tamer/Türkiye Gazetesi)

"PENALTI TARTIŞMALI AMA KEREM’İN GOLÜ GERÇEKTİ"

Kaleci Ersin adeta koridor haline gelmiş sağ kanat bölgesinde net pozisyon bulan Kerem’in şutunu çok iyi çıkarmasa, Fenerbahçe öne geçmişti. Ersin dün akşam adeta tek başına ayakta kalmıştı. Cherif’in gollük şutunda yine çok başarılıydı. Beşiktaş her şeye rağmen gol yemek için uğraşıyordu. Penaltı bence tartışmalı ama Kerem’in golü gerçekti. Beşiktaş için kalan maçlar artık antrenman olacak. Fenerbahçe ise yola devam ediyor. (Ercan Taner/Türkiye Gazetesi)

"12. KURALI EN İYİ YORUMLAYAN YASİN KOL"

Bu hafta oynanan iki derbiye de yapılan hatalı hakem tayinleri maçlar öncesinde kafaları, bir hayli karıştırdı. Yasin Kol aslında yeni nesil hakemler içinde 12. kuralı en iyi yorumlayanı. Maç sıkışmazsa iyi yönetiyor. Komplike durumlarda bocalıyor. Takımlar futbol oynamayı düşünerek maça başlayıp, hakem de gereksiz işler yapmayınca sıkıntısız bir ilk yarı geçti. Yasin Kol, uzatmalarda çaldığı yanlış düdükle hatalı bir penaltı verdi. Agbadou, rakibine değil topa müdahale etmişti. VAR da seyirci kalınca son dakikadaki yanlış düdük Fenerbahçe’yi yarışta tuttu. (Ali Kunak/Türkiye Gazetesi)

"BÖYLE PENALTI OLMAZ"

Yasin Kol ataması son derece riskli hatta hatalı olmasına rağmen, takımların hakem için olumlu bakış ve demeçleri oyunun gerginlik eşiğini düşürdü, güven ve sakinlik getirdi. Bu ılımlı atmosfer hakemin işini kolaylaştırdı. İlk yarıyı 15 faul; 1 sarı kart... Kaleci Ersin'e gösterdiği kartı kişiliği ile önleyebilirdi. Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi asisti yapan Guendouzi, ofsayt; iptal doğru. VAR'ı dikkatinden dolayı kutlarım. 68'de Beşiktaş penaltı bekledi, hakemin devam kararı doğru. Oyunu bozan eylemleri sonrası nihayet Rıdvan'a ve Oosterwolde'ye doğru sarılar çıktı. Uzatma dakikalarında Fenerbahçe lehine verdiği penaltı hatalı. Agbadou topla oynuyor sonrası takılma. Yazık, böyle penaltı olmaz. Maçın sonucunu Yasin Kol belirledi. (Mustafa Çulcu/Fotomaç Gazetesi)

"YA FENERBAHÇE?"

Başlarda büyük sükse yapan yeni oyuncular haftadan haftaya durağana dönerken yine de bu maçın ardından Beşiktaş’ın çok ciddi hasar aldığı söylenemez. Ya Fenerbahçe? Devre arası transfer politikası başta olmak üzere kulübün birçok alanda yaşadığı gariplikler onları ikincilikte pamuk ipliği ile tutuyor sanki… (Cem Dizdar/Fanatik)

"PENALTIDA HATALI KARAR VERDİ"

Fenerbahçe'nin 56. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde ve 68. dakikada sarı lacivertli takımın ceza sahasında Guendouzi’nin koluna gelen topta devam kararları doğruydu. Hakem Yasin Kol’un hatalı sarı kart ve faul tercihleri oldu. Böyle stresi yüksek bir maç için genel anlamda kötü değildi diyecekken, son dakikada verdiği penaltıda hatalı olduğu olduğunu düşünüyorum. (Fırat Aydınus/Hürriyet)

"F.BAHÇE, SON DAKİKALARDA HAYATA DÖNÜYOR"

Bu sezon son dakikalarda hayata dönen Fenerbahçe, tartışmalı bir penaltıyla derbiden kayıpsız çıktı. (Penaltı pozisyonunda Agbadou’nun Nene’ye değil topa vurduğunu gördüm ama hakemler daha iyi bilir!) (Sadık Söztutan/Türkiye Gazetesi)

"NEREDEN BAKARSAN BAK REZALET"

Yasin Kol, penaltıyı verdi. Penaltı veya değil. Pozisyon ceza alanı içinde mi dışında mı o da belli değil. Darbe var mı yok mu, tam belli olmuyor. Bu durumlarda hakem penaltıyı verebilir, ona bir şey demem. VAR bu pozisyonlar için var. Eğer bu pozisyonda VAR’daki adam, hakemi çağırmıyorsa benim aklıma bin tane şey geliyor. Acabaaa ‘Hakemi VAR’a çağırma’ mı dedi, birileri orada? Kusura bakmayın, bu tarz şeyler olursa ben de bu tarz konuşurum ve yazarım. Yazıklar olsun! Türkiye’deki insanları aptal yerine koyuyorsunuz. Ama ne halt yapıyorsanız artık göstere göstere yapmaya başladınız. Alayınızı tebrik ederim. Not: Tartışmalı penaltı pozisyonunun olduğu yer, ceza alanı çizgisi civarı. Yasin Kol pozisyona en az 30 metre uzaklıkta. Böyle bir pozisyonu oradan görüp veriyorsa ona da yazıklar olsun. Veya görmediğini mi çalıyor? Nereden bakarsan bak rezalet bir olay. (Erman Toroğlu/Sözcü Gazetesi)

Haberle İlgili Daha Fazlası