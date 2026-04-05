Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye penaltı golüyle 1-0 yenilen Beşiktaş, müsabakanın anı ve sonrasında kararı eleştirdi.

NENE YERDE KALDI, F.BAHÇE PENALTI KAZANDI

Fenerbahçe, müsabakanın son anlarında Dorgeles Nene'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazandı. Maçın 90+7. dakikasında Emmanuel Agbadou'nun Dorgeles Nene'ye müdahalesinin ardından hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular pozisyonda müdahale olmadığını ve pozisyon anının ceza sahası dışında olduğu yönünde itirazda bulundu. Penaltı pozisyonu VAR'da incelendikten sonra hakem Yasin Kol penaltının kullanılmasını istedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU HATA YAPMADI

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, 90+11. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve sarı lacivertliler derbiyi 1-0'lık skorla kazandı.

Penaltı pozisyonu

"SKANDAL BİR PENALTI KARARI!"

Penaltı pozisyonuna anında tepki gösteren siyah beyazlılar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Skandal bir penaltı kararı!" ifadelerine yer verdi. Penaltı pozisyonuna ilişkin bir paylaşım daha yapan Beşiktaş, "Emek hırsızları!" ifadelerini kullandı.

Müsabakanın ardından MHK Başkanı Gündoğdu'yu sert sözlerle eleştiren Adalı, "Bu MHK Başkanı, yardımcısı olan zat, bu şekil devam ettiği müddetçe Türk futbolunun bir santim ileri gitmesinin imkanı yok. (MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili) Birazcık utanmaları ve sıkılmaları varsa bugün görevlerinden istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşerler" diye konuştu.

