'Dur' ihtarına uymayıp 3 polisi darp etti! Magandaya 646 bin lira ceza kesildi
Kırıkkale’de alkollü sürücü kovalamaca sonrası yakalandı, çıkan arbedede 3 polisi yaraladı. 1.41 promil alkollü çıkan şahsa 646 bin lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu.
- Bağlarbaşı Mahallesi Orgeneral Arif Çetin Caddesi'nde alkollü araç kullandığı şüphesiyle durdurulmak istenen O.K. (24) adlı sürücü polisten kaçtı.
- Yapılan kontrollerde sürücünün 1.41 promil alkollü olduğu tespit edildi.
- Şüpheli, polis ekiplerine mukavemet göstererek 3 polisi darp sonucu yaraladı.
- Sürücüye toplam 646 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu ve otomobili 60 gün trafikten men edildi.
- Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Orgeneral Arif Çetin Caddesi'nde meydana geldi. 71 AEK 480 plakalı aracın sürücüsü O.K. (24), Etiler Kavşağı civarında alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince durdurulmak istendi.
ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı. Bir süre devam eden takibin ardından yakalanan sürücünün yapılan kontrolde 1.41 promil alkollü olduğu belirlendi.
3 POLİSİ YARALADI
Ekip aracına binmek istemeyen sürücü, polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf eden şahsın neden olduğu arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
646 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Trafik ekiplerince, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden sürücüye toplam 646 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan sürücünün otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.