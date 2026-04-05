Fenerbahçe'de galibiyet golünü atan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Hak ettikleri bir galibiyete kavuştuklarını belirten 27 yaşındaki oyuncu, şampiyonluk yarışıyla alakalı olarak "Puan farkına değil kendi futbolumuza, galibiyetlerimize odaklanacağız. Bekleyeceğiz, maalesef her şey bizim elimizde değil. Başaracak bir takıma sahibiz" diye konuştu. Kaçırdığı net gol fırsatı hakkında öz eleştiri yapan Kerem, "Ben de rahat atmam gereken bir golü atamadım. Atamadıkça biz de ve taraftarımız da strese giriyor." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyet golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYETTİ"

Hak ettikleri bir galibiyet olduğunu belirten Kerem Aktürkoğlu, "Çok önemli bir maçtı. Önemini biliyorduk. Maça çok iyi başladık. Ben de dahil çok fırsat kaçırdık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son dakikada bulmamız bizi ve taraftarımızı strese soktu. Çok iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.

"BAŞARACAK BİR TAKIMA SAHİBİZ"

Şampiyonluk yarışına dair konuşan Kerem, "Maç maç bakacağız. Puan farkına değil kendi futbolumuza, galibiyetlerimize odaklanacağız. Bekleyeceğiz, maalesef her şey bizim elimizde değil. Başaracak bir takıma sahibiz. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız." dedi.

Kerem Aktürkoğlu

"RAHAT ATMAM GEREKEN BİR GOLÜ ATAMADIM"

Kaçırdığı gol fırsatına değinen milli oyuncu, "Bu maçlar biraz stresli oluyor. Maç başında golü atsaydık çok daha farklı olurdu bizim için. Atamadıkça biz de ve taraftarımız da strese giriyor. Profesyoneliz, stresi kaldırmamız lazım. Ben de rahat atmam gereken bir golü atamadım. Hem biz hem taraftarlarımız bir daha bu stresi yaşamayız." sözleriyle öz eleştiri yaptı.

"HOCAMIZIN TERCİHİYDİ"

Yedek başlamasına ilişkin soruyu cevaplayan Aktürkoğlu, "Hocamızın tercihiydi ilk 11'de olmamam ama benim yerime oynayan arkadaşım da çok iyi mücadele etti." dedi.

