Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş'ı tek golle mağlup ettikleri derbi sonrası açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve galibiyeti hak ettiklerini belirten İtalyan teknik adam, "Takımın enerjisi çok yüksekti. Bugün de iyi bir maç çıkardık" dedi. Tedesco, maçta sakatlık yaşayan Asensio ve antrenmanda sakatlanan İsmail Yüksek'in durumları hakkında da konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı son anlarda gelen golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma sonrası değerlendirmeler yaptı.

"KENDİMİ İYİ VE RAHATLAMIŞ HİSSEDİYORUM"

Galibiyet sonrasında yaşadığı sevinç hakkında konuşan Tedesco, "Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim. Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sonra takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye." ifadelerini kullandı.

"CANAVAR GİBİYDİK"

Çok iyi mücadele ettiklerini belirten İtalyan çalıştırıcı, "Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik; Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum. 2.5-3 günlük bir ara verdik, biraz nefes alsın oyuncular diye. Sonra odağımız Beşiktaş oldu. Odaklanmış bir şekilde hazırlandık. Takımın enerjisi çok yüksekti. Bugün de iyi bir maç çıkardık." değerlendirmesini yaptı.

ASENSIO VE İSMAİL YÜKSEK AÇIKLAMASI

İsmail Yüksek ve Marco Asensio'nun durumları hakkında konuşan Tedesco, "Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti. Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Zorlukların üstesinden diğer oyuncularla da gelebiliriz. İsmail giremedi çünkü dün idmanda şiddetli bir darbe aldı, ayağında ödem vardı. Koşması bile zordu. İlaç alıp kulübede olmak istedi, 5-10 dakika olsun yardım edebilmek için. İsmail'in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası