Yıllarca muhalefet et, sonra “merkeze geldim” de!

Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesi ve Sözcü TV’den kovuldu... Olabilir. Hepimiz bazen kovuluyoruz. Gazetecilerin başına gelen rutin bir iş bu...

Yılmaz Özdil 2023 seçimlerinden hemen önce, Sözcü TV’den bir kez daha ayrılmıştı. O zaman "6’lı Masa"yı deviren Meral Akşener’e sahip çıkmıştı. Sözcü TV o zamanlar yeni kurulmuştu.

Gel zaman git zaman Yılmaz Özdil, Sözcü TV’ye geri döndü. Özdil, ucuz yazılarıyla kendi kitlesini yıllarca morfinlemiş biri. CHP’nin kaybettiği her seçim yenilgisinde halka hata bulmuş bir gazeteci. Ona göre CHP hatalı değildi, halk yanlış yapıyordu!..

Özgür Özel'le yıldızı hiç barışmadı. Hatta Özgür Özel yeni genel başkan seçildiği günlerin birinde “kaybedilen seçimlerde hatalı olanın parti olduğunu, Özdil gibilerin ise göbeğini kaşıyan adam diyerek halkı aşağıladığını” söylemişti...

Aslında Yılmaz Özdil ve onun gibilerin tek derdi kendi iktidarlarını sürdürmektir. Uğur Dündar da bu modeldir, rahmetli Bekir Coşkun da... CHP ya da savundukları parti umurlarında değil. Önemli olan kendileri hep önde olsun, kendilerinden sürekli bahsedilsin...

Son 24 senede AK Parti’ye en büyük 'hizmet'i bu muhalif görünümlü aparatlar yaptı! Sırf kendi iktidarları sürsün diye kitlelerine yalan söylediler. İçinde tek kaynakça olmayan "Atatürk" kitabını fahiş fiyatla sattılar. O kitle de Yılmaz Özdil ve benzerlerine müstahak olduğu için üzülmüyorum. Şimdi ise muhalefet Özdil’e kızıyor. Niye kızıyorsunuz ki? Özdil’in derdi CHP iktidara gelsin değil ki! Özdil’in hangi eleştirisi hükûmetin canını sıkmıştır. Ben diyeyim, hiçbiri.

Peki ikinci gelişinde Özdil neden kovuldu? Önce kanal geriledi. Alişar Delek zamanındaki kanal nerede, Özdil zamanındaki nerede?..

Bir diğer sebep Saygı Öztürk’ün yazdığı bir yazı. Öztürk’ün yazısı için "Bu haberleri Burhanettin Bulut’un para ile beslediği gazeteciler getiriyor" ifadelerini kullanmış Özdil. Bunun üzerine gazete yönetimi kendisinden açıklama istedi. Haberde, Saygı Öztürk’ün yazdığı haberin Burhanettin Bulut ile alakasını ispatlayamayan Yılmaz Özdil'in, Sözcü TV'nin sahibi Burak Akbay’ın da araya girmesinin ardından görevinden ayrılmak zorunda kaldığı aktarıldı. (Gazete Pencere)

Ha, bir de Özgür Özel’in tapu palavrasıyla ilgili iddialarını eleştirmiş Özdil. Hâlbuki aynı Özdil İBB iddianamesini eleştiriyordu. Hatta şöyle demişti:

“Bir başsavcı ve altı savcı hazırlamış. Elimizde buna benzer kapsamlı iddianamelerin yaşandığı son dönemde 2 konu var. Ergenekon ve Balyoz. Orada da iddianameler uzundu. Orada da sanıklar suçlamalara karşı üç dört avukatla kendini savunuyordu. Orada 400 sanık varsa 1.200 avukat vardı...”

İBB iddianamesini Balyoz ve Ergenekon iddianamelerine benzetmişti. Akın Gürlek’ten ödü koptuğu için tapu palavrasında Özgür Özel’i eleştirdi. Yoksa "tarafsızım" sözüne kim inanır. 20 sene sonra mı tarafsız olmak aklına geldi? Özdil korkak bir adamdır. Hep öyleydi...

Özdil merak etmesin, iki üç sene sonra gene Sözcü’ye, Halk TV’ye döner. Kendi kitlesini afyonlamaya devam etsin...

Cem Küçük'ün önceki yazıları...