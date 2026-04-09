Gassal 3. sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yeni sezon tarihi ve detaylar yeniden gündeme geldi. Dijital platform dizileri arasında öne çıkan Gassal dizisinin dönüş tarihi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Başrolünde Ahmet Kural’ın yer aldığı Gassal dizisi, uzun süren bekleyişin ardından 3. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni fragmanla birlikte dizinin yeni sezonuna dair ilk ipuçları ortaya çıkarken, izleyicilerin merak ettiği tarih ve yayın bilgileri netleşti.

GASSAL 3. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI!

Gassal dizisinin 3. sezonuna ait ilk fragman, tabii üzerinden paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda dizinin karanlık atmosferi ile mizahi dili bir kez daha dikkat çekerken, karakterlerin iç dünyasına dair yeni detaylar izleyiciye sunuldu.

Baki'nin yaşadığı içsel çatışmalar, geçmiş ve geleceği ile birlikte hikayenin daha da derinleşmesi bekleniyor.

Gassal 3. sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

GASSAL 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gassal 3. sezonunun 10 Nisan 2026 tarihinde yayınlanacağı açıklandı. Yeni sezon, yine tabii platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Gassal 3. sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

GASSAL 3. SEZON OYUNCULARI

Kadroda Ahmet Kural, Hande Soral, Ferhan Vural yer alırken 3. sezonda kadroya, Timuçin Esen, Kubat, Emir Benderlioğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Öykü Gürman, Yasemin Sakallıoğlu ve Serhat Kılıç katıldı.

Gassal 3. sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

KONUSU NE?

Gassal, otuzlu yaşlarında içine kapanık bir gassal olan Baki’nin hikayesini anlatıyor. Toplumdan kendini soyutlamış Baki, ölümle yüz yüze geldikten sonra aklına takılan bir soruyla hayatında yeni bir yolculuğa çıkar: “Öldüğümde beni kim yıkayacak?” Bu soru hem mizahi hem de dram dolu bir hikayenin başlangıcı olur. Dizi izleyiciyi ölüm ve hayat arasındaki ince çizgiyi kara komedi unsurlarıyla sorgulamaya davet ederken, Baki’nin yalnızlık, korkuları ve geçmişle yüzleşme süreçleri derinlemesine işleniyor.

