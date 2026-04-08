Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde bulunan Behiye-Reşat Kaleoğlu İlkokulu'nda, ders saati içerisinde 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Uysal'ın yediği şeker nefes borusuna kaçtı. Öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf öğretmeni Mehmet Tunç, vakit kaybetmeden Heimlich manevrasıyla müdahale etmeye başladı. Okulda görev yapan diğer öğretmenler Nurten Bozer, Gökhan Gülşan ve Mehmet Yaşarcan'ın da desteğiyle gerçekleştirilen doğru ve hızlı müdahale sonucunda, öğrencinin boğazındaki şeker çıkarılarak yeniden nefes alması sağlandı. Eğitimcilerin ilk yardım bilgisinin hayati önem taşıdığı o kritik saniyeler, okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Müdahalenin ardından sağlığına kavuşan öğrencinin durumu iyiyken, olayla ilgili görüntüler ilk yardım eğitiminin önemini bir kez daha ortaya koydu.

