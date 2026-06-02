Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya ait insansız araçların Türkiye kıyısında, İstanbul Boğazı yakınlarında sivil tankerlere ve yük gemilerine yönelik saldırılar düzenlediğini iddia etti.

Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Türkiye'ye kuru yük taşıyan Türk sahipli ve Vanuatu bayraklı sivil bir geminin geçen hafta insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alınmasını değerlendirdi.

İki Türk vatandaşının yaralandığı saldırıya ilişkin Kiev'i suçlayan Zaharova, Ukrayna ordusunun İHA'ları kullanarak sivil gemilere haydutça baskınlar düzenlediğini ve ardından bu suçları Rusya'nın üzerine yıkmaya çalıştığını ileri sürdü.

"KİEV CUNTASI ULUSLARARASI HUKUKA KAYITSIZ"

Sivil ticaret gemilerine yönelik bu eylemlerin, olaylardaki rolünü inkar etmeyi tercih eden "Kiev cuntası"nın uluslararası hukuk normlarına tamamen kayıtsız kaldığının bir kanıtı olduğunu savunan Sözcü Zaharova, Karadeniz’deki sivil seyrüsefer güvenliğinin baltalandığını vurguladı. Bu tür saldırıların sivil taşımacılık risklerini tehlikeli biçimde yükselttiğine dikkat çeken Rus Sözcü, terör eylemi niteliğindeki bu provokasyonlarla ilgili olarak kapsamlı ve tarafsız bir uluslararası soruşturma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

KAPSAMLI ÇÖZÜM İÇİN GÜVENLİK ŞARTI

Karadeniz bölgesindeki her türlü güvenlik tehdidinin ve sivil gemilere yönelik saldırıların tamamen ortadan kaldırılmasının önemine değinen Zaharova, bu durumun Ukrayna krizinin genel ve kapsamlı çözümündeki en kritik unsurlardan biri olduğuna işaret etti.

Geçen hafta yaşanan saldırının ardından Türk makamları, Odessa’dan gelen Türk sahipli yük gemisinin Karadeniz’de vurulduğunu ve mürettebattan 2 Türk vatandaşının yaralandığını doğrulamıştı.

