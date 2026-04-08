Zonguldak’ta hiç çivi çakılmadan inşa edilen 200 yıllık cami hasarsız ayakta duruyor. Camide kullanılan yöntem duyanları hayrete düşürürken, çevre köylerde yaşayanlar da ibadet için Akçahatipler Köyü Merkez Camisi’ne geliyor.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Akçahatipler Köyü Merkez Camisi yaklaşık 2 asırdır ayakta.

Mimarı bilinmeyen, Anadolu'nun ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak ortaya çıkan 200 yıllık cami çivi kullanılmadan çantı tekniğiyle inşa edildi. Caminin ikinci katı cemaatin talebi üzerine inşa edildi.

Tek çivi çakılmadan 200 yıldır ayakta! Tarihi caminin yöntemini duyan hayrete düşüyor

“AHŞAP KORUYUCULAR KULLANDIK”

59 yaşındaki köy azası İsmail Kızıltoprak, "Bu civarda bir tek bizim ahşap camimiz varmış. Civar köylerde cami yokmuş. Diğer köylerden bizim köye camiye gelirlermiş. Cami 200 yıllık. Giriş katının tarihini bilen yok. Daha önce babam ve dedem camiyi onarıyordu. Şu anda ben bakıyorum. Babamın görevini aldım. Camideki tamir ve onarımları yapıyorum. Dışarısını da ahşap koruyucular kullandık. İçerisini onardık. Bu hale kadar getirdik" dedi.

Merak eden yerli ve yabancı turistlerin camiyi ziyarete geldiğini anlatan köy sakinleri, caminin uzun yıllar daha yaşatılması gerektiğini belirtti.

Tek çivi çakılmadan 200 yıldır ayakta! Tarihi caminin yöntemini duyan hayrete düşüyor

“TARİHİ BİR CAMİ”

Kızıltoprak, caminin yapımında kullanılan ağaçların tek tek işlemden geçirildiğini büyüklerinden duyduklarını şöyle anlattı:

Kütük olarak tek tek biçmişler. Buraya dışarıdan gelen de oluyor. Burayı görmek camiyi görmek için geliyorlar. Çok da beğeniyorlar. Ne kadar çok yer gezdim. Ben 59 yaşındayım. Daha dışarıda namaz kılındığını bilmiyorum. Camimiz çok büyük ve mükemmel, tarihi bir cami.

Tek çivi çakılmadan 200 yıldır ayakta! Tarihi caminin yöntemini duyan hayrete düşüyor

Kızıltoprak, "Yaşımız ve gücümüz elverdiği müddetçe bundan sonrası için de Allah nasip eder ömür verirse elimizden geleni yapacağız" dedi.

Tek çivi çakılmadan 200 yıldır ayakta! Tarihi caminin yöntemini duyan hayrete düşüyor

ÇANTI TEKNİĞİ NEDİR?

Çantı (veya çandı) tekniği, çivi veya metal bağlantı elemanı kullanılmadan, kabukları soyulmuş tomruk ya da kerestelerin köşelerde birbirine geçmeli (kurtboğazı) şekilde üst üste yığılmasıyla oluşturulan geleneksel ahşap yapım sistemidir. Genellikle taş zemin üzerine oturtulan bu yığma yapılar, özellikle Karadeniz bölgesinde yaygındır.

Tek çivi çakılmadan 200 yıldır ayakta! Tarihi caminin yöntemini duyan hayrete düşüyor

