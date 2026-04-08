Orta Doğu'daki savaş sonrası petrol fiyatlarında sert bir yükseliş yaşanmıştı. Brent petrolün varil fiyatı 110 doları aşarken, bu gelişme akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı.

Akaryakıtta son fiyat artışı ise bugün gerçekleşti. 8 Nisan itibarıyla motorine tarihin en büyük zammı geldi. Motorinin litresi 7 lira 80 kuruş, benzinin ise 60 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi Doğu'daki şehirlerde 88 lira seviyesini aştı.

Dün akşam ise savaşta önemli bir gelişme yaşandı. İran ve ABD, ateşkes anlaşmasını duyurdu. Taraflar 2 haftalık süreçle birbirine saldırmamayı garanti etti. İran'ın da küresel petrol ticaretinin 4'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı açacağını duyurmasıyla petrolde sert düşüş oldu.

ABD VE İRAN'DAN AÇIKLAMALAR



ABD'nin İran'dan 10 maddelik bir teklif aldığını kaydeden Trump, bunun müzakere edilebilir bir temel olduğunu ve tarafların uzun vadeli barışa yönelik nihai bir anlaşmaya varmaya oldukça yaklaştığını ifade etti.

İran yönetimi ise kendilerine yönelik saldırıların durması halinde saldırılarını durduracağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran silahlı kuvvetleriyle koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişin iki hafta boyunca mümkün olacağını bildirdi.