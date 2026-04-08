Ateşkes sağlandı, petrol sert düştü! Akaryakıta tarihin en büyük indirimi bekleniyor
Petrol fiyatlarındaki 15 dolardan fazla düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta tarihin en büyük indirimi bekleniyor. İşte detaylar...
AKARYAKITA ZAM ÜSTÜNE ZAM GELDİ
Orta Doğu'daki savaş sonrası petrol fiyatlarında sert bir yükseliş yaşanmıştı. Brent petrolün varil fiyatı 110 doları aşarken, bu gelişme akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıdı.
MOTORİN 88 LİRAYI AŞTI
Akaryakıtta son fiyat artışı ise bugün gerçekleşti. 8 Nisan itibarıyla motorine tarihin en büyük zammı geldi. Motorinin litresi 7 lira 80 kuruş, benzinin ise 60 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi Doğu'daki şehirlerde 88 lira seviyesini aştı.
ATEŞKES, PETROLÜ DÜŞÜRDÜ
Dün akşam ise savaşta önemli bir gelişme yaşandı. İran ve ABD, ateşkes anlaşmasını duyurdu. Taraflar 2 haftalık süreçle birbirine saldırmamayı garanti etti. İran'ın da küresel petrol ticaretinin 4'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı açacağını duyurmasıyla petrolde sert düşüş oldu.
ABD VE İRAN'DAN AÇIKLAMALAR
ABD'nin İran'dan 10 maddelik bir teklif aldığını kaydeden Trump, bunun müzakere edilebilir bir temel olduğunu ve tarafların uzun vadeli barışa yönelik nihai bir anlaşmaya varmaya oldukça yaklaştığını ifade etti.
İran yönetimi ise kendilerine yönelik saldırıların durması halinde saldırılarını durduracağını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran silahlı kuvvetleriyle koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişin iki hafta boyunca mümkün olacağını bildirdi.
BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ
Dün 110 doların üzerinde bulunan brent petrol, bugün ise 100 doların altına inerek 95 dolar seviyesinde dengelendi. Petroldeki 15 dolarlık düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.
AKARYAKITA İNDİRİM BEKLENİYOR
Henüz resmi bir açıklama gelmese de petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor. 15 dolarlık düşüşün tarihin en büyük indirimini getireceği konuşuluyor.
8 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|OTOGAZ
|İstanbul Avrupa
|63.25
|85.29
|34.99
|İstanbul Anadolu
|63.10
|85.14
|34.39
|Ankara
|64.22
|86.42
|34.87
|İzmir
|64.50
|86.70
|34.79
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.