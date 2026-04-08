Bahar temizliği yaparken kar küremeye başladılar: Erzincan'da yollar kapandı, sürücüler mahsur kaldı
Türkiye geneli bahara kavuşurken doğuda kar yolları kapattı. Erzincan-Sivas kara yolu yoğun yağışın etkisi ve beraberinde sıcaklıkların çakılmasıyla ulaşıma kapatıldı. Tipi ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç da yolda kaldı.
- Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım durdu.
- Hazırlıksız yakalanan çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
- Bölgede hava sıcaklıkları eksi 1 dereceye kadar düşecek, buzlanma ve don riski artacak.
- Trafik ekipleri sürücüleri zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları konusunda uyardı.
- Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasına başladı.
Erzincan’da gün boyu etkili olan sağanak yağış, yüksek rakımlı bölgelerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.
Özellikle Erzincan-Sivas karayolunun en kritik noktası olan Sakaltutan Geçidi’nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım tamamen dururken, hazırlıksız yakalanan çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
SICAKLIK EKSİ 1'E DÜŞECEK
Bölgede hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don riski arttı.
Meteorolojik verilere göre, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülürken, sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına inerek eksi 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
DOĞUDA KARLA MÜCADELE
Trafik ekipleri, sürücüleri özellikle Sakaltutan güzergâhında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Araçlarda zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulmasının önemine işaret eden ekipler, aşırı hızdan kaçınılması ve takip mesafesinin korunması gerektiğini bildirdi.
Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışmasına başladı.