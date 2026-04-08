Antalya- Isparta karayolunda kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Burdur il sınırındaki Antalya-Isparta karayolu Kargı mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile bir beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybetti, 7 kişiyse yaralandı. Kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.
Korkunç kaza, saat 17.00 sıralarında Burdu il sınırı Antalya-Isparta karayolu Kargı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile lojistik firmasına ait beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
EVE DÖNÜŞ YOLUNDA KAHREDEN OLAY
Ekipler tarafından incelemeler sürerken minibüste bulunan kişilerin Antalya'nın Aksu ilçesinde tarım işinde çalıştıkları ve Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesine seyir halinde oldukları öğrenildi.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kazanın yaşandığı karayolu ulaşıma kapanırken, araçlarının kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.
3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Öte yandan, olayla ilgili Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında 3 savcı görevlendirildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.