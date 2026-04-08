MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş Levent’te gerçekleşen terör saldırısının Türkiye’nin yükselen finansal gücünü ve bölgesel rolünü hedef aldığını belirterek, "İran-ABD gerilimi sürerken İstanbul'un güvenli liman arayışındaki şirketler için bir merkez olarak öne çıktığı dönemde yapılan bu saldırı tesadüf değildir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtirken, İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısının arka planına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Saldırının sadece bir güvenlik olayı olmadığını vurgulayan Bahçeli, eylemin Türkiye’nin yükselen stratejik ve finansal gücünü baltalamaya yönelik bir suikast girişimi olduğunu ifade etti.

"TESADÜF DEĞİL"

Bölgesel barış için atılan diplomatik adımların önemine değinen Bahçeli, bir yanda ateşkes görüşmeleri sürerken diğer yanda İstanbul’un kalbinde patlayan bombanın tesadüf olmadığını söyledi.

Saldırının, İsrail Başkonsolosluğu üzerinden servis edilmesine rağmen asıl hedefin bölgedeki uluslararası şirketler ve güvenlik güçleri olduğunu belirten Bahçeli, "Konsolosluğun boş olması, olayın mahiyetinin çok daha farklı olduğunu göstermektedir" dedi.

Bahçeli'den Levent'teki terör saldırısına 'finansal suikast' teşhisi: Hedef konsolosluk değil, Türkiye!

MHP lideri Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

Bölgesel ve küresel barış adına kritik bir eşikte, ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Savaşın genişlemesini önlemeye dönük her diplomatik adım, insanlığın ortak vicdanında karşılık bulmaktadır. Başta Türkiye olmak üzere bölgedeki sağduyulu devletlerin yapıcı ve uyarıcı girişimleri, aklıselim diplomasinin hâlâ canlı olduğunu göstermiştir.

Taraflar arasındaki karşılıklı irade beyanları, kontrolsüz çatışma riskini şimdilik geri çekmiştir. Ancak Lübnan sahasına ilişkin istisnalar, meselenin henüz tam anlamıyla çözülmediğini de ortaya koymaktadır.

Türkiye; barıştan, istikrardan ve adil bir uluslararası düzenden yanadır. Kalıcı çözümün yolu silahtan değil, diyalogdan geçmektedir.

Aziz milletimizin ve bölge halklarının huzuru için, ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi en samimi temennimizdir.

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Bir yanda barış arayışları ve diplomatik temaslar devam ederken, diğer yanda İstanbul’da karanlık yüzünü gösteren birtakım malum çevrelerin vekâlet unsurları eliyle gerçekleştirilen terör saldırısı, Türkiye’yi hedef almıştır.

İstanbul Beşiktaş Levent’te meydana gelen menfur terör saldırısı, ilk etapta “İsrail Başkonsolosluğu hedef alındı” şeklinde servis edilmiş olsa da, konsolosluğun boş olduğu gerçeği olayın mahiyetinin daha farklı olduğuna dair emareler göstermiştir.

Saldırının, jeopolitik konumu ve güçlü finans altyapısıyla öne çıkan alternatif merkezlerden biri olan İstanbul’da Levent gibi kritik bir bölgede, uluslararası şirketlerin yoğunlaştığı bir alanda ve doğrudan güvenlik güçlerimizi hedef alacak şekilde gerçekleştirilmiş olması tesadüf değildir.

Ayrıca; İran–ABD gerilimi ve bölgesel belirsizlikler nedeniyle Orta Doğu ve Asya merkezli bazı şirketlerin faaliyetlerini daha güvenli finans merkezlerine taşıma arayışlarının arttığı ve Türkiye’nin de bu konuda çeşitli çalışmalar yürüttüğünün en yüksek düzeyde kamuoyuyla paylaşıldığı bir dönemde gerçekleştiği bilinmektedir.

Aziz milletimizin huzur ve güvenliği asla bu tarz tehdit ve tehdidin gölgesi altında bırakılmayacaktır.

Bu kararlılığımızın en somut tezahürü kahraman polislerimizi canı gönülden kutluyor, fedakârca müdahaleleriyle büyük bir felaketin önüne geçen güvenlik güçlerimize ve süreci büyük bir dikkat ve titizlikle takip eden tüm güvenlik bürokrasisini tebrik ediyor, yaralı kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum.

Türkiye; terörün, provokasyonların ve kirli senaryoların karşısında dimdik durmaya, bölgede ise umudun ve istikrarın adı olmaya kararlılıkla devam edecektir.

