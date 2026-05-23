Bursa’da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik artarken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sahte para dolandırıcılığına karşı sahaya indi. Vatandaşları bilgilendiren ekipler, gerçek ve sahte banknot örnekleriyle uygulamalı eğitim vererek dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kurban pazarında devriye gezen ekipler, özellikle yüksek meblağlı alışverişlerde dikkat edilmesi gereken detayları uygulamalı olarak anlattı.

Mali polis çetin pazarlığa dahil oldu: 'Sahte para' uyarısı

EKİPLERDEN UYARI

Ellerindeki gerçek ve sahte banknot örnekleriyle vatandaşlara eğitim veren polisler, paranın dokusu, güvenlik şeridi, hologramı ve ışığa tutulduğunda ortaya çıkan detaylar hakkında bilgi verdi.

“ŞÜPHELENDİĞİNİZ PARAYI KONTROL EDİN”

Pazarlık yapan vatandaşların yanına kadar giderek bilgilendirme yapan mali ekipler, "Şüphelendiğiniz parayı mutlaka kontrol edin. Aceleyle işlem yapmayın" uyarısında bulundu. Polislerin samimi tavırları pazarda dikkat çekerken, vatandaşlar uygulamadan memnun kaldı.

Kurban satıcıları ise özellikle bayram dönemlerinde sahte para olaylarının arttığını belirterek yapılan çalışmanın önemli olduğunu söyledi. Bazı besiciler, yoğunluk sırasında fark edilmeden sahte para verilebildiğini ifade ederken, polis ekiplerinin verdiği bilgilerin kendileri açısından faydalı olduğunu dile getirdi.

VATANDAŞA ‘SAHTE PARA’ EĞİTİMİ

Ekipler ayrıca vatandaşlara broşür dağıtarak sahte paranın nasıl anlaşılacağı konusunda detaylı bilgiler verdi. Polislerin kurban pazarındaki uygulamalı anlatımı hem satıcılara hem vatandaşlara güven verdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bayram süresince denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdüreceği öğrenildi.

