Galatasaray'ın UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandığı dönem başkanlık koltuğunda oturan Faruk Süren, kulübün mevcut başkanı Dursun Özbek'in çok güzel hedefleri olduğunu belirterek, destek olunması gerektiğini söyledi.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Faruk Süren, oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

"BAŞKA ADAY OLSAYDI DA ÖZBEK SEÇİLİRDİ"

Dursun Özbek'in güzel hedefler koyduğunu belirten Galatasaray'ın eski başkanı Süren, "Dursun Başkan adaylığını koydu, başka aday olmadı. Olsaydı iyi olurdu ama yine kendisi seçilirdi. Şimdi güzel hedefler koydu. Çok önemli hedefleri var. Hem sportif hem yönetsel açıdan hem de yapı, emlak bakımından önemli bir döneme giriyor. Destek olmamız, yardımcı olmaya çalışmamız lazım. Hayırlı olsun seçimler" dedi.

"ASLAN VADİSİ ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE"

Özbek'in projeleri hakkında konuşan Süren, "Ada meselesi bitmiştir. Florya inşaatı başladı. 23 Nisan'da Aslan Vadisi'ni anlattı. 3 tane salon yapılacak; basketbol, voleybol ve kapalı yüzme havuzu. 200-250 milyon euro civarında yatırımdan bahsediliyor. Başkan 2-2.5 sene içinde bunu yapmak istiyor. Galatasaray için çok önemli bir proje. İnşallah muvaffak olur. Olması için de hep birlikte çalışmamız lazım" şeklinde konuştu.

