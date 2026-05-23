Oğlu Donald Trump Jr.’ın düğününü iptal edip Beyaz Saray’da savaş kabinesini toplayan Trump, İran haritasının tamamen Amerikan bayrağının renkleri ve yıldızlarıyla kaplandığı bir görsel yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "hükümetle ilgili acil koşullar" nedeniyle oğlu Donald Trump Jr.’ın bu hafta sonu gerçekleşecek düğününe katılamayacağını duyurmuştu. Beyaz Saray’da savaş kabinesini topladıktan sonra Trump, Truth Social hesabı üzerinden İran topraklarının tamamen Amerikan bayrağıyla kaplandığı ve üzerinde "Orta Doğu Birleşik Devletleri" ifadelerinin yer aldığı bir harita paylaştı.

Trump'tan korkutan Orta Doğu Birleşik Devletleri haritası!

OVAL OFİS'TE "SON BÜYÜK DARBE" PLANI

Axios muhabiri Barak Ravid’in doğrudan Beyaz Saray kaynaklarından edindiği bilgilere göre, bu şok haritanın paylaşılmasından hemen önce Oval Ofis’te çok kritik bir savaş zirvesi gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance, CIA Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles katıldı.

Diplomatik taslakların her gün iki başkent arasında gidip geldiğini ancak İran’ın oyalama taktikleri nedeniyle hiçbir ilerleme kaydedilemediğini belirten üst düzey bir ABD’li yetkili, müzakere sürecini "ıstırap verici" olarak tasvir ediyor. Trump’ın son birkaç gündür bu durumdan tamamen bıktığı ve Perşembe gecesi doğrudan bir saldırı emri vermeye fazlasıyla meyilli olduğu aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası