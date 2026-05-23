Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde İstanbul başta olmak üzere birçok kentten yola çıkan tatilciler, otoyollarda yoğunluk oluşturdu. Bursa Kuzey Gişeleri’nde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ikinci gününde, tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı.

İstanbul’dan kaçış trafiği: Otoyollarda kilometrelerce kuyruk oluştu

İstanbul başta olmak üzere birçok kentten hareket eden sürücüler, özellikle Ege Bölgesi’ne gitmek için otoyollarda yoğunluk oluşturdu. Bursa Kuzey Gişeleri’nde oluşan uzun araç kuyrukları havadan drone ile görüntülendi.

TATİL YOLU ÇİLEYE DÖNDÜ

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte yollara çıkan tatilcilerin çilesi erken başladı. Özellikle İstanbul'dan Anadolu'ya ve tatil bölgelerine giden vatandaşlar, Bursa'daki otobanda uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul-İzmir Otobanı Bursa Kuzey gişelerinde kilometrelerce kuyruk oluşurken trafik yaşanan yoğunluk sebebiyle neredeyse durma seviyesine geldi. vatandaşlar, zaman zaman dura kalka ilerledi.

EKİPLER TRAFİĞİ RAHATLATMAYA ÇALIŞTI

Jandarma ve polis ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı, yönlendirmeleriyle trafiği rahatlatmaya çalıştığı otobanda, milim milim ilerleyen sürücülerin kimi halinden memnun olsa da, kimileri ise bayram trafiğine yakalandıkları için şanssız olduklarını ifade etti.

