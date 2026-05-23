Fethiye Belediye Başkanı Karaca, silahlı saldırıda ayağından yaralandı. Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi. Endişe edecek bir durum yok" dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayağından yaralanan Karaca, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, silahlı saldırıda yaralandı

"BAŞKANIMIZIN SAĞLIK DURUMU SON DERECE İYİ"

Hastaneye gelerek Karaca'nın durumuyla ilgili bilgi alan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün ve kızgın olduklarını ifade eden Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi. Endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız da işinin ehli, müdahale edildikten sonra sağlığına kavuşacak. Bizim üstümüze düşen failin en kısa zamanda yakalanması. İlçemizde böyle şeylerin tekrarlanmaması için her türlü tedbiri almak. diye konuştu.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

