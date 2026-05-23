Tahran yönetimi, Pakistanlı arabulucular aracılığıyla hazırlanan anlaşma taslağını masaya koyarak savaşın sona erdirilmesini, ablukanın kaldırılmasını ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını teklif etti.

İran'ın, Pakistanlı arabulucuların yürüttüğü mekik diplomasisi sonucunda revize edilen kapsamlı bir anlaşma taslağını Washington’a iletti.

Al Jazeera’ya konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, İslamabad üzerinden yürütülen görüşmeler neticesinde taslak bir metin üzerinde tam mutabakat sağlandığını ve şu an tamamen Beyaz Saray’dan gelecek cevaba kilitlendiklerini duyurdu.

ANLAŞMA TASLAĞINDA NELER VAR?

Krizin askeri ve ekonomik boyutunu kademeli olarak sonlandırmayı amaçlayan tarihi teklifin ana maddeleri şunları içeriyor:

Bölgedeki tüm askeri operasyonların derhal durdurulması ve savaş halinin bitirilmesi.

İran’ı ekonomik olarak kilitleyen deniz ablukasının kaldırılmasına karşılık, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı küresel deniz ticaretine ve seyrüsefer özgürlüğüne yeniden açması.

ABD güçlerinin çatışma bölgesinden tamamen çekilmesive İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm saldırılarını durdurması.

NÜKLEER BAŞLIĞI DIŞARIDA BIRAKILDI

Krizin en kritik ve çözülmesi imkansız görünen boyutu olan "nükleer rezervler" meselesi ise stratejik bir manevrayla şimdilik anlaşma kapsamının dışında tutuldu. Taslağa göre nükleer başlığı, ancak sahada barış sağlandıktan 30 gün sonra müzakere masasına getirilebilecek.

"ÇERÇEVE METNİNDE SON AŞAMADAYIZ"

Taslak metnin uluslararası kamuoyuna sızmasının ardından kameraların karşısına geçen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi şunları söyledi:

"Anlaşmaya şu an hem çok uzağız hem de çok yakınız. Taraflar arasındaki görüşler birbirine belirgin şekilde yaklaştı ancak bu henüz tam bir uzlaşı ve imza noktası anlamına gelmiyor. Daha ziyade, her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüme ulaşabileceğimiz rasyonel bir ortak zemindeyiz. Bu hafta anlaşmazlıkları azaltmak için bazı şeyler yapıldı, ancak bazı konular hala tartışılması gerekiyor. Savaşı sonlandırmaya odaklanıyoruz ve 30 gün veya 60 gün içinde nükleer dosyası hakkında konuşmak ayrı bir mesele. Anlaşmanın sonlandırılması için bir zaman sınırı yok, ancak anlaşma üzerinde nihai anlaşma sağlanana kadar bu süre başlamayacak. Çerçeve metninde son aşamadayız."

ABD: İLERLEMELER KAYDETTİK

Hindistan'da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise "Boğazlar peşkeş olmadan açık olmalı. Zenginleştirilmiş uranyumlarını teslim etmeleri gerekiyor. Bir miktar ilerleme kaydedildi, bazı adımlar atıldı. Size şu anda konuşurken bile bazı çalışmalar yapılıyor. Bugün daha sonra, yarın ya da birkaç gün içinde bir şeyler söyleyecek bir fırsat var, ama bu mesele çözülmeli, Başkan'ın dediği gibi bir şekilde veya başka bir şekilde.

Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeleri gerekiyor. Bu meseleyi ele almamız lazım. Zenginleştirme meselesini ele almamız lazım. Bunlar Başkan'ın tutarlı noktaları. Ve onun tercihi her zaman diplomatik yollarla halletmek. Başkan'ın tercihi her zaman bu tür sorunları müzakere edilmiş diplomatik bir çözümle çözmek.Üzerinde çalıştığımız bu, ve belki bu ziyaretim sırasında bir noktada bu konuda konuşulacak bir şey olur." dedi.

PAKİSTAN AÇIKLADI

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir de diplomatik temaslarını tamamlayarak İran’dan ayrılmıştı.

Munir görüşmelerin ardından ABD ile İran arasında ‘nihai bir mutabakat’ yönünde ‘umut verici ilerleme’ kaydedildiğini doğruladı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran'ın başmüzakerecisi Kalibaf ile görüştü

"SAVAŞ YENİDEN BAŞLARSA..."

Sabah saatlerinde İran'ın başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Silahlı kuvvetlerimiz ateşkes sırasında kendisini yeniden inşa etti. Eğer Trump aptallık edip savaş yeniden başlarsa bu, ABD için savaşın ilk gününden kesinlikle daha yıkıcı ve acı verici olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

"Silahlı kuvvetlerimiz ateşkes sırasında kendisini yeniden inşa etti" diyen Meclis Başkanları şunları eklemişti:

"Biz özellikle hiç dürüst olmayan ve kendisine güven duyulmayan bir taraf karşısında milletimizin ve ülkemizin haklarından asla taviz vermeyeceğiz. İran İslam Cumhuriyeti, savaş alanında cesaret ve otoriteyle İran milletini savunduğu gibi İran'ın meşru haklarını elde etmek ve ülkenin ulusal çıkarlarını güvence altına almak için diplomasi alanında da akıl ve güçle çaba gösterecektir. Ordu, barışın değerini herkesten daha iyi bilir, ancak aynı ordu, ülkesinin onurunun ve haklarının çiğnenmesine asla izin vermez" ifadelerini kullandı. Galibaf, "Müzakere yürütürken ABD savaş başlattı, şimdi ise savaşı bitirmek için müzakere edelim diyor. Sizin arabuluculuğunuzla sağlanan bir ateşkes vardı, ABD sözünü tutmadı ve deniz ablukası uyguladı, şimdi de bunu kaldırmaya çalışıyor. Silahlı kuvvetlerimiz ateşkes sırasında kendisini yeniden inşa etti. Eğer Trump aptallık edip savaş yeniden başlarsa bu, ABD için savaşın ilk gününden kesinlikle daha yıkıcı ve acı verici olacaktır"

CENTCOM: ABD'NİN İRAN'A UYGULADIĞI ABLUKA KAPSAMINDA 100 GEMİNİN ROTASI DEĞİŞTİRİLDİ

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar rotası değiştirilen gemi sayısının 100'e ulaştığını açıkladı.

5 binden fazla ABD askerinin görev yaptığı belirtilirken, abluka kapsamında 26 insani yardım gemisinin ise bölgeye geçişine izin verildiği kaydedildi.

