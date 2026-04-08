Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı kritik görüşmede 40 günlük zorlu sürecin ardından açılan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı barışa tahvil edilmesi gerektiğini belirterek, çözüm çabalarına Türkiye’nin tam desteğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Orta Doğu’da dün gece itibarıyla devreye giren iki haftalık geçici ateşkesi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

"BARIŞ PENCERESİ İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ"

Görüşmede ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 40 günün tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçtiğini hatırlattı.

Açılan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi gerektiğini belirten Erdoğan, sürecin sabote edilmesine ve "kundaklanmasına" izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

TÜRKİYE'DEN ÇÖZÜM ÇABALARINA TAM DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki tansiyonu düşürmek için Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen diplomatik çabalara Türkiye’nin desteğinin artarak devam edeceğini vurguladı.

İletişim Başkanlığı'nın konuyla ilgili paylaşımı şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele aldı.

Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye’nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı.

