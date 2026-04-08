ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada bölgedeki askerleri geri çekmeyeceğini ifade etti. Trump, Lübnan'ın söz konusu ateşkese dahil edilmediğinin altını çizerek, Tahran'ın uranyum zenginleştirmesine izin verilmeyeceğine dair tehdidini yineledi.

ABD Başkanı Dondal Trump, ABC News'e verdiği demeçte, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı korumak için İran'la ‘ortak girişim’ kurmayı düşünebileceğini söyledi. Trump, bölgedeki Amerikan güçlerinin ayrılmayacağını ve gelecekteki herhangi bir anlaşmayı uygulamak için bölgede kalacağını ifade etti.

LÜBNAN ATEŞKESE DAHİL Mİ?

Trump, PBS'ye Salı günkü anlaşmaya Lübnan'ın “dahil edilmediğini”, ancak “bu konunun da halledileceğini” söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı, barış görüşmelerinin cuma günü başlayacağını ve çok hızlı ilerleyeceğini vurguladı.

URANYUM KONUSUNDA NET MESAJ

Çin'in İran meselesinde kilit rol oynadığını doğrulayan Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini elinde tutmasına izin vermeyeceğini belirterek, ABC News'e “Zenginleştirme olmayacak” dedi

