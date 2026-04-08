İran, İsrail'in Lübnan'a saldırması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişini durdurdu. Tahran, Lübnan ve İran'a yönelik saldırıların sürmesi halinde bölge ülkeleri ve İsrail'e yönelik saldırıların devam edeceğini ifade etti.

İran basını, İsrail'in Lübnan'a saldırısının ardından petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin askıya alındığını belirtti.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberinde, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından gemilerin geçişine açılacağı açıklanan Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail'in Lübnan'a saldırması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişinin durdurulduğu aktarıldı.

Ayrıca geçici ateşkesin sağlanmasının ardında bugün sabah 2 petrol tankerinin "İran’ın izniyle" Hürmüz Boğazı’ndan güvenli bir şekilde geçtiği kaydedildi.

İRAN'DAN 'SAVAŞ SÜRER' UYARISI

Tahran, Tel Aviv'in Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde bölge ülkeleri ve İsrail'e yönelik saldırıların devam edeceği uyarısında bulundu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK HAVA SALDIRISI

İsrail'in bugün Lübnan'daki çeşitli noktalara yönelik düzenlediği hava saldırısı, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların başladığı tarihten bu yana Lübnan'a yönelik gerçekleştirilen en şiddetli saldırı olarak değerlendiriliyor.

İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırıda 50 savaş uçağı, 10 dakika içinde 100 hedefe yaklaşık 160 bomba atmıştı. Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine ise yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan genelinde düzenlediği hava saldırılarında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını ifade etmişti. Lübnan Kızılhaçı Genel Sekreteri Georges Kettaneh ise ülkedeki durumu "felaket" şeklinde nitelendirerek çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu ve bazı bölgelerde binaların tamamen çöktüğünü belirtmişti.





