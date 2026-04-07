İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses, yoğun yurt dışı turnesi sonrası İstanbul’daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyon düşüklüğü ve ağır bir enfeksiyon şüphesiyle ambulansla hastaneye ulaştırılan Tatlıses’in durumu, müzik dünyasında ve sevenleri arasında endişeye yol açtı. Ancak bu sağlık krizi, yıllardır süregelen aile içi buzların erimesine ve film senaryolarını aratmayan sahnelerin yaşanmasına neden oldu.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA GELDİ Hastanenin Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, ünlü sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Tatlıses’in saat 11.20 sularında düşük tansiyon şikayetiyle acile giriş yaptığını belirten Çakmakçı, yapılan tetkikler sonucu usta sanatçının bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığını duyurdu. Sanatçının bilincinin açık ve hayati fonksiyonlarının normal olduğu bilgisi paylaşıldı.

CAMİ AVLUSUNDA BEKLEYİŞ Haberin duyulmasıyla birlikte, Tatlıses’in uzun süredir görüşmediği ve hayatından çıkardığını açıkladığı çocukları hastaneye koştu. Kızı Dilan Çıtak babasının yanına gelirken, asıl çarpıcı olay oğlu Ahmet Tatlıses cephesinde yaşandı. Babasıyla arasındaki davalar ve uzaklaştırma kararı nedeniyle 3 kilometre yaklaşma yasağı bulunan ve ayağında elektronik kelepçe olan Ahmet Tatlıses, babasına en yakın nokta olan bir caminin avlusunda çaresizce beklemeye başladı.

SINIR GÖZYAŞLARIYLA AŞILINCA TANSİYONLAR YÜKSELDİ İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlıses’i yanına çağırdı. Aylardır süren küslük, yoğun bakım odasındaki duygu dolu buluşmayla son buldu.

Baba-oğulun birbirine sarılarak gözyaşı döktüğü anlarda, yaşadığı stres ve üzüntüye dayanamayan Ahmet Tatlıses fenalaştı. Tansiyonu 19.5’a kadar yükselen Ahmet Tatlıses’e de babasının yattığı hastanede acil müdahale edildi.

HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADILAR Hastane önünde Dilan Çıtak'la kameralar karşısına geçen Ahmet Tatlıses şu açıklamayı yaptı: "Duygusal anlar, babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey demiş zaten, "gelsin muhakkak" diye. Kelepçe ayağımızda ama yine olsa gelecektik. Görünce tansiyonum fırladı, burnumdan kan geldi" Elektronik kelepçe sinyali ve yasak ihlali nedeniyle hastaneye gelen emniyet güçlerine bizzat müdahale eden İbrahim Tatlıses, "Oğlum benim isteğimle buraya geldi" diyerek yasal sorumluluğu üstlendi.

