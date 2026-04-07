Ünlü oyuncu Görkem Sevindik’in Filistinli esirlere yönelik idam kararına gösterdiği tepki, rol aldığı "Eşref Rüya" dizisinin büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu İsrail’de ortalığı karıştırdı. Sevindik’in sosyal medya paylaşımı sonrası Siyonist gruplar ve İsrailli Bakan Ben Gvir ünlü oyuncuyu hedef alan bir linç kampanyası başlattı. İşte dünya gündemine oturan o gerilimin detayları.

Oyuncu Görkem Sevindik, İsrail Meclisi’nin Filistinli esirlerin itiraz hakkı olmaksızın idam edilmesine olanak tanıyan kararına sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 bini çocuk olmak üzere 12 bin Filistinlinin idam tehdidi altında olduğunu hatırlatan Sevindik, şu ifadeleri kullandı: "Vatanında yaşamak istedikleri ve işgal edilmiş topraklarını savundukları için 78 yıldır 400 bin Filistinli şehit edildi. Şimdi dünyanın gözü önünde 12 bin insan idam edilecek. Lütfen susmayın, paylaşın."

İSRAİL’DE "EŞREF RÜYA" BOYKOTU VE TEHDİT YAĞMURU Bu paylaşım, Sevindik’in rol aldığı Eşref Rüya dizisindeki "Kadir Baba" karakteriyle fırtınalar estirdiği İsrail’de geniş yankı uyandırdı. Dizinin fanatik takipçisi olan İsrailli kullanıcılar, bir anda ünlü oyuncuya karşı organize bir saldırı başlattı. Sosyal medyada "Bunun bedelini ödeyeceksin" ve "Dizi yayından kaldırılsın" gibi tehdit ve boykot çağrıları çığ gibi büyüdü.

AŞIRI SAĞCI BAKAN BEN GVİR’DEN PROVOKASYON Gerilime İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de dahil oldu. Provokatif açıklamalarıyla bilinen Ben Gvir, Sevindik’i doğrudan hedef alarak, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli" diyerek oyuncuya yönelik saldırıları körükledi.

TOKAT GİBİ CEVAP: UMRUMDA DEĞİL! Yaşanan bu linç girişimi sonrası CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulunan Görkem Sevindik, geri adım atmayacağını ifade etti.

Ünlü oyuncu şunları söyledi: "Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilen bazı insanların otobüslere bindirilişini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını gördüm. Benim de evladım var. Empati yaptım. Duygusal bir an yaşadım. Böyle bir zulme vicdan sahibi insan olarak karşıyım. Kendimce tepki göstermek istedim ve paylaşım yaptım. Beni boykot ediyorlar. İçerisinde yer aldım diziyi boykot ediyorlar. Benim için fark etmez, umrumda değil. Tepkimin arkasındayım. Zulme karşıyız." Soykırımcı bakanın tehdidine de cevap veren Sevindik "Bürokrasinin girmesi beni ilgilendirmiyor. Ben bir sanatçı ve baba olarak duygumu paylaştım." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası