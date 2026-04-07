BYD’ye Brezilya’dan ağır darbe: İşçi hakları ihlali nedeniyle "kara liste"ye alındı!
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan Çinli otomotiv devi BYD, Brezilya’da şok bir suçlamayla karşı karşıya. Şirket, çalışma koşullarının "kölelik benzeri" olduğu iddiaları üzerine hükümetin kara listesine eklendi.
- Brezilya Çalışma Bakanlığı, 2024 yılında Bahia eyaletindeki fabrika inşaatı sırasında işçi hakları ihlalleri iddiaları üzerine BYD'yi kara listeye aldı.
- İddialara göre, projede çalışan 163 işçinin pasaportlarına el konuldu, ücretleri Çin'e gönderildi ve paralarını alabilmek için depozito ödemeleri istendi.
- Denetimlerde işçilerin kalabalık alanlarda, yatak olmadan, sağlıksız ve yetersiz koşullarda barındırıldığı tespit edildi.
- Kara listeye alınmak, şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesine izin verse de finansman erişimi ve ihalelerde kısıtlamalara yol açıyor ve daha sık denetimlere tabi tutulmalarına neden oluyor.
- BYD, insan hakları ihlallerine karşı 'sıfır tolerans' politikası izlediğini ve inşaat faaliyetlerini yürüten taşeron firmayla sözleşmeyi feshettiğini açıklamıştı.
- Kara listeye alınmanın ardından BYD hisseleri Shenzhen borsasında yüzde 1'lik bir düşüş yaşadı ve 1 milyar dolarlık yatırım projesinde gecikmeler yaşanabilir.
Küresel pazarda Tesla ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olan BYD (Build Your Dreams), Güney Amerika’daki en büyük operasyon merkezlerinden biri olan Brezilya’da ciddi bir prestij ve hukuk krizi yaşıyor. Brezilya Çalışma Bakanlığı, yürüttüğü incelemeler sonucunda teknoloji devini işçi hakları ihlalleri nedeniyle resmi olarak "kara liste"ye dahil etti.
"KÖLELİK BENZERİ KOŞULLAR" İDDİASI
Kararın, 2024 yılında Brezilya’nın Bahia eyaletindeki fabrika inşaatı sırasında işçi hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili olduğu belirtildi.
Projede çalışan 163 işçinin pasaportlarının alındığı, ücretlerinin Çin’e gönderildiği ve işçilerin paralarını alabilmek için depozito ödemeleri istendiği iddia edildi. Denetimlerde işçilerin kalabalık alanlarda yatak olmadan barındırıldığı, sağlıksız ve yetersiz olduğu tespit edildi.
KARA LİSTEYE ALINMANIN SONUÇLARI NELER?
Brezilya’da bu listeye alınmak, doğrudan bir yaptırım anlamına gelmiyor. Listede yer alan şirketler faaliyetlerini sürdürebilse de finansman erişiminde ve ihalelerinde ciddi kısıtlamalar uygulanabiliyor. Ayrıca listedeki şirketler daha sık denetimlere tabi tutuluyor.
BYD: KARALAMA KAMPANYASI
2024 yılında BYD’den yapılan açıklamada insan hakları ihlallerine karşı “sıfır tolerans” politikası izlediklerini ve yetkili makamlarla iş birliği içinde oldukları duyurulmuştu. Şirket ayrıca inşaat faaliyetlerini yürüten taşeron firma ile sözleşmenin feshedildiğini açıklamıştı.
BORSA’DA DEĞER KAYBI
Listeye alınmasının adından Shenzhen borsasında BYD hisseleri yüzde 1’lik bir düşüş gösterdi.
1 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen ve 20 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtilen "geleceğin fabrikası"nda gecikmeler yaşanabilir.
TÜRKİYE FABRİKASINDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Markanın Türkiye’de de yine 1 milyar dolarlık yatırımla başlattığı üretim tesisi kurma sürecinde belirsizlik hakim. Manisa’da kurulacak dev tesis için henüz başlamadı.
Bununla birlikte satışlarındaki ivmelenme de yavaşlamış durumda. Marka 2026 yılının ilk üç ayında 6 bin 127 araç satışı gerçekleştirdi. Mart ayında ise sadece 833 adet otomobil sattı.