Fiyatları 7 milyonu aşıyor! D segment SUV’da satış patlaması
Türkiye otomobil pazarında SUV araçlar lider konumunu sürdürürken hem daha iri gövdeli hem de fiyat olarak daha pahalı D segment SUV satışlarında da dikkat çeken artışlar yaşanıyor. İlk çeyrekte en çok satan SUV araçlar arasında ‘D’ segmette 6 model öne çıktı. Bu araçların fiyatı ise 7 milyon TL’yi aşarak, konut fiyatlarıyla yarışmaya başladı.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türkiye’de ilk çeyrekte SUV otomobil satışları 132 bin 380 adet olarak gerçekleşti. Böylece SUV’ların toplam içinden aldığı pay %62,83 ile zirvedeki yerini korudu.
Pazardaki her 3 otomobil tercihinden 2’sini SUV gövde yapısına sahip araçlar oluştururken; sektör temsilcileri, sürüş konforu ve rekabetçi fiyat sunmalarının yanı sıra “gösteriş” ve “statü” gibi tercihlerle de SUV’ların daha fazla rağbet görmeye başladığını ifade ediyor.
EN ÇOK SATAN İLK 5
İlk çeyrekte en fazla satılan ilk 5 SUV otomobile bakıldığında; Toyota C-HR 8 bin 991 adet ile zirvede yer aldı. Peugeot 2008 5 bin 576 adet ile ikinci oldu. Bu iki markayı 5 bin 708 adetle Renault Duster, 4 bin 960 adetle TOGG T10X ve 4 bin 942 adetle Volkswagen Taigo takip etti.
İlk 5’te yer alan araçlara bakıldığında, daha küçük ve orta gövde yapısı kategorisinde yer alan B ve C segment SUV’lar öne çıktı.
|Sıra
|Araç Modeli
|Satış Adedi
|1
|Toyota C-HR
|8.991
|2
|Peugeot 2008
|5.576
|3
|Renault Duster
|5.708
|4
|TOGG T10X
|4.960
|5
|Volkswagen Taigo
|4.942
D SEGMENTTE REKABET
İlk çeyrekte hem daha iri gövdeli hem de fiyat olarak daha pahalı D segment SUV satışlarında da dikkat çeken artışlar yaşandı.
En çok satan SUV araçlar arasında 6 model öne çıkıyor. Bu araçlar ve ilk çeyrek satış rakamları ise şöyle gerçekleşti:
|Araç Modeli
|Satış Adedi
|KG Mobility Torres
|3.788
|Chery Tiggo 8
|3.083
|Mini Countryman
|2.964
|BMW X1
|2.173
|BYD Sealion 7
|1.959
|Volvo XC 60
|1.008
FİYATLARI 7 MİLYON TL’Yİ AŞIYOR
D segment SUV’lar daha pahalı fiyatlarıyla da öne çıkıyor. Söz konusu 6 modelin Nisan 2026 itibarıyla başlangıç model fiyatları ise şöyle:
|Araç Model ve Donanım
|Fiyat (TL)
|KG Torres EVX
|2.487.269
|Mini Countryman E
|2.493.300
|Chery Tiggo 8 Prestige 1.6
|2.740.000
|BMW X1 sDrive
|3.950.000
|BYD Sealion 7 390 kW
|4.190.000
|Volvo XC60 B5 AWD
|7.306.000