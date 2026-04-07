Türkiye otomobil pazarında SUV araçlar lider konumunu sürdürürken hem daha iri gövdeli hem de fiyat olarak daha pahalı D segment SUV satışlarında da dikkat çeken artışlar yaşanıyor. İlk çeyrekte en çok satan SUV araçlar arasında ‘D’ segmette 6 model öne çıktı. Bu araçların fiyatı ise 7 milyon TL’yi aşarak, konut fiyatlarıyla yarışmaya başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türkiye’de ilk çeyrekte SUV otomobil satışları 132 bin 380 adet olarak gerçekleşti. Böylece SUV’ların toplam içinden aldığı pay %62,83 ile zirvedeki yerini korudu.

Pazardaki her 3 otomobil tercihinden 2’sini SUV gövde yapısına sahip araçlar oluştururken; sektör temsilcileri, sürüş konforu ve rekabetçi fiyat sunmalarının yanı sıra “gösteriş” ve “statü” gibi tercihlerle de SUV’ların daha fazla rağbet görmeye başladığını ifade ediyor.

Türkiye otomobil pazarında SUV devrimi ve D segmenti yükselişi

EN ÇOK SATAN İLK 5

İlk çeyrekte en fazla satılan ilk 5 SUV otomobile bakıldığında; Toyota C-HR 8 bin 991 adet ile zirvede yer aldı. Peugeot 2008 5 bin 576 adet ile ikinci oldu. Bu iki markayı 5 bin 708 adetle Renault Duster, 4 bin 960 adetle TOGG T10X ve 4 bin 942 adetle Volkswagen Taigo takip etti.

İlk 5’te yer alan araçlara bakıldığında, daha küçük ve orta gövde yapısı kategorisinde yer alan B ve C segment SUV’lar öne çıktı.

Sıra Araç Modeli Satış Adedi 1 Toyota C-HR 8.991 2 Peugeot 2008 5.576 3 Renault Duster 5.708 4 TOGG T10X 4.960 5 Volkswagen Taigo 4.942

D SEGMENTTE REKABET

İlk çeyrekte hem daha iri gövdeli hem de fiyat olarak daha pahalı D segment SUV satışlarında da dikkat çeken artışlar yaşandı.

En çok satan SUV araçlar arasında 6 model öne çıkıyor. Bu araçlar ve ilk çeyrek satış rakamları ise şöyle gerçekleşti:

Araç Modeli Satış Adedi KG Mobility Torres 3.788 Chery Tiggo 8 3.083 Mini Countryman 2.964 BMW X1 2.173 BYD Sealion 7 1.959 Volvo XC 60 1.008

FİYATLARI 7 MİLYON TL’Yİ AŞIYOR

D segment SUV’lar daha pahalı fiyatlarıyla da öne çıkıyor. Söz konusu 6 modelin Nisan 2026 itibarıyla başlangıç model fiyatları ise şöyle:

Araç Model ve Donanım Fiyat (TL) KG Torres EVX 2.487.269 Mini Countryman E 2.493.300 Chery Tiggo 8 Prestige 1.6 2.740.000 BMW X1 sDrive 3.950.000 BYD Sealion 7 390 kW 4.190.000 Volvo XC60 B5 AWD 7.306.000

