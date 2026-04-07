Gel yavrum gel!

ABD ve İsrail’in İran'la 40 günden beri devam eden savaşı, petrol fiyatlarını tavana çıkararak dünyada enerji krizine yol açtı. Küresel borsalarda 14 trilyon dolar eridi. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla petrol arzı daraldı, Brent petrolde spot (hemen teslim) fiyatı 141 dolarla 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. ABD’de ortalama benzin fiyatları ilk kez 5 doları aştı. ABD’nin İran'ın nükleer tesislerini vurması, tüm bölgede uranyum sızıntı riskini gündeme getirdi...

İran saldırılara karşı pes etmiyor. Vurulan füze bataryalarını saatler içinde onararak kullanıma hazır hâle getiriyor. ABD istihbaratı İran’ın gücünü ölçemiyor. Trump çıldırdı, "açın şu lanet Boğaz'ı, yoksa cehennemi yaşayacaksınız!" diyerek küfürlü tehdit dili kullandı. İran, ABD’nin ültimatomuna Hürmüz Boğazı’nın ancak savaşın yol açtığı zararların telafi edilmesi hâlinde tamamen açılacak diyerek cevap verdi. Savaş, Başkan Trump’ın vadettiği gibi 2-3 hafta içinde ABD’nin mutlak zaferi ile mi sonuçlanır, yoksa İran aylarca sürecek bir savaşa dayanır ve ABD’yi geri çekilmeye mi zorlar; bu soruların cevabı yok!..

İran Hürmüz’den sonra Babu’l Mendeb Boğazı’nın da kapatılacağını açıkladı. İki gün içinde ABD’nin her biri 100 milyon dolar değerinde olan 2 F-15 bombardıman bir C-130 nakliye uçağını düşürüldü Pentagon büyük itibar kaybetti...

Çinli firmalar ABD ordusunun istihbarat bilgilerini İran'a veriyor, Rusya silah yardımı yapıyor. Kara harekâtına karşı çıkan genelkurmay başkanı ile generalleri görevden alındı. ABD Kara Kuvvetleri Komutanı veda mesajında "ordu, cesur ve karakter sahibi liderleri hak ediyor" diyerek Trump’ı yerin dibine soktu. Hark Adası'na asker çıkarma haberi brent petrolü 110, ABD ham petrolünü 112 dolara yükseltti. Avrupa’da dizel fiyatları varil başına 200 dolara ulaştı. Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışla gübre maliyetlerindeki yükseliş dünyada gıda enflasyonunu ve faizleri arttıracak. Büyüme hızları daralacak...

İsrail basını mağlubiyeti kabul etti. "Bölge ülkelerinin ABD'ye bağımlılığı azalıyor, 'kilit aktör' olarak öne çıkan Türkiye merkezli yeni bir güvenlik mimarisi oluşacak" diyor.

Dünya borsaları geçen ayki sert kayıplar sonrasında muhtemel bir barış için dipten dönmeye çalışıyor. ABD merkezli haber sitesi Axios’un "ateşkes görüşmeleri devam ediyor" haberi piyasanın sakin kalmasının arkasındaki temel neden.

Şu anda en sağlam ve güvenilir yatırım aracı hisse senetleri. Merkez Bankası mevcut sıkı para politikası duruşunu Borsa İstanbul, Yıldız Pazar'da 251, Ana Pazar'da 276, Alt Pazar'da 49 olmak üzere toplamda 609 hisse senedinin yanı sıra vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve varyantlarla dev bir yatırım alanı oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bölgede yaşanan krizi Türkiye açısından fırsata çevirmek için harekete geçti. Komşu ülkelerdeki karışıklıktan (savaşlar, krizler) çekinen büyük yatırımcılara yönelik hazırlanan dev bir "Yatırımcı Davet Paketi"nde büyük vergi indirimleri özel statü ve vize kolaylığı var. Hazine ayrıca jeopolitik ve bölgesel gelişmelerin etkisini minimize etmek amacıyla kredi garanti sistemi kapsamında turizm ve ihracat yapan sektörlere yönelik 120 milyar lira tutarında ilave kredi hacmini devreye alıyor. Turizm işletmeleri için 60 milyar lira, ihracatçılar için 42 milyar lira ve katılım finans alanında 18 milyar lira limit tanımlandı.

Türkiye ihracatta vites yükseltti: Ticaret Bakanlığı’nın kararıyla “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen 22 şirket dış ticarette büyük avantaj sağlayacak. Geçen hafta yabancı yatırımcıların 137 milyon dolarlık hisse satın almaları, geri dönüş işareti olarak kabul ediliyor. Hazinenin sağladığı dev yatırım daveti sonrası Körfez ülkeleri ve Avrupa ile ABD’den büyük sermaye girişleri yaşanacak. Kollarımızı açtık bekliyoruz: “Gel yavrum, gel, sakın geç kalma hemen gel!"

Necmettin Batırel'in önceki yazıları...