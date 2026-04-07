Çorum FK-Bodrum FK maçı bu akşam ekranlara geliyor. Trendyol 1. Lig mücadelesinde büyük bir heyecana sahne olacak karşılaşma için geri sayım başladı. Çorum FK-Bodrum FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir merak edilirken şifresiz canlı yayın bilgileri de belli oldu.

Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Çorum FK, 62 puanla 4. sırada yer alıyor. Lider Erzurumspor FK ile arasındaki fark 7 puan, ikinci sırasdaki Amed Sportif Faaliyetler ile 5 puan farkla ligde üst sıraları hedefliyor. Bodrumspor ise 60 puanla 5. sırada yer alırken Ümraniyespor karşısında aldığı galibiyetle Çorum FK ile arasındaki puan farkını 1’e indirdi. Peki, Çorum FK-Bodrum FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

ÇORUM FK-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol 1. Lig Çorum FK-Bodrum FK maçı bu akşam TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçın canlı yayını şifresiz izlenebilecek.

ÇORUM FK-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum FK-Bodrum FK maçı 7 Nisan 2026 Salı günü saat 20:00’de başlayacak.

ÇORUM FK-BODRUM FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Çorum FK-Bodrum FK maçı hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu. Yardımcı hakemler Serdar Osman Akarsu ve Kadir Akıllı olacak. Dördüncü hakem olarak ise Batuhan Bayar görev yapacak.

