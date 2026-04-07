Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı: Maç programı
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı 8 Nisan Çarşamba günü başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 8 ve 9 Nisan'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde 8 Nisan Çarşamba ve 9 Nisan Perşembe günü 4 karşılaşma oynanacak. Çeyrak final rövanş karşılaşmaları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.
Ligde çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:
8 Nisan Çarşamba
19.45 Braga (Portekiz) - Real Betis (İspanya)
9 Nisan Perşembe
22.00 Freiburg (Almanya) - Celta Vigo (İspanya)
22.00 Porto (Portekiz) - Nottingham Forest (İngiltere)
22.00 Bologna (İtalya) - Aston Villa (İngiltere)
ÖNERİLEN HABERLER
İngilizler istedi, İspanyollar tepki gösterdi: UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi
