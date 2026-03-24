Premier Lig ekiplerinin Şampiyonlar Ligi kadrolarını 28 kişiye çıkarma talebine İspanyol kulüplerinin itiraz ettiği ve UEFA tarafından bu önerinin reddedildiği iddia edildi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; Premier Lig takımları, Şampiyonlar Ligi'nde takım kadroların 28 kişiye çıkarılmasını teklif etti. Haberde, bu konunun geçtiğimiz ay UEFA'nın kulüp müsabakaları komitesi toplantısında tartışıldığı ancak 20 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi finalinden önce yapılacak UEFA İcra Kurulu toplantısının gündemine alınmadığı aktarıldı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi.

İSPANYOL KULÜPLERİ ENDİŞELİ

Kulüp müsabakaları komitesi toplantısında fikir birliğinin sağlanamadığının kaydedildiği haberde; İspanyol kulüp temsilcilerinin, Premier Lig'deki takımların finansal güçlerini kullanarak daha güçlü kadrolar kurmasından endişe ettiği belirtildi.

Haberde, 20 yıl önce getirilen kadro düzenlemelerinin UEFA'nın bir sonraki 4 yıllık yayın hakları döngüsünün ilki olan 2027-2028 sezonundan önce yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a elendi.

6 TAKIMDAN 2'Sİ DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 Premier Lig kulübünün tamamı son 16 turuna ulaşırken; sadece Arsenal ve Liverpool, çeyrek finale çıkabildi.

