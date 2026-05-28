Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde gün batımı uçuşu yapan microlight hava aracı motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Pilotun soğukkanlı müdahalesi olası faciayı önlerken, pilot ve yolcu hafif yaralandı.

Nevşehir’in Kapadokya bölgesi Avanos ilçesine bağlı Paşabağları bölgesinde kalkış alanından havalanan microlight hava aracı, yaklaşık 10 dakikalık uçuşun ardından motor arızası verdi.

Durumu fark eden 53 yaşındaki pilot Ş.Ş., acil durum prosedürlerini devreye sokarak zorunlu iniş kararı aldı. Pilot, hava aracını Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi yakınlarında bulunan boş bir araziye indirmek istedi.

Kapadokyada microlight paniği! Pilotun refleksi faciayı önledi

ÇUKURU FARK EDİP HAVALANDI

İniş yaklaşması sırasında bölgede bulunan çukuru fark eden pilot, hava aracının düşmesini önlemek amacıyla yeniden kısa süreli havalandı. Kontrollü şekilde ilerleyen pilot, daha güvenli bir noktaya iniş yapmayı başardı.

PİLOT VE YOLCU HAFİF YARALANDI

Kazada pilot Ş.Ş. ile 28 yaşındaki yolcu Ö.C. hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan zorunlu iniş yapan hava aracının bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili sivil havacılık birimleri, jandarma ve ilgili kurumlar tarafından inceleme sürüyor.

