Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasında oynanacak Sultanlar Ligi final serisi ilk maçı voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, saat kaçta başlayacağı ve final serisinin detayları araştırılıyor. İşte, Fenerbahçe-Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir...

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasında oynanacak Sultanlar Ligi final serisi ilk maçı voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, saat kaçta başlayacağı ve final serisinin detayları araştırılıyor.

FENERBAHÇE-VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Sultanlar Ligi final serisinin ilk karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Voleybolseverler, sezonun en kritik mücadelelerinden biri olan bu maçı televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

Fenerbahçe-Vakıfbank maçı hangi kanalda? Final serisinin ilk maçı bugün oynanıyor

Final serisi, 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Bu nedenle ilk maçın sonucu, serinin genel gidişatı açısından büyük önem taşıyor. İki güçlü ekip de sezona damga vuran performanslarını final serisine taşımayı hedefliyor.

FENERBAHÇE-VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Sultanlar Ligi final serisinin ilk karşılaşması TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Voleybolseverler, sezonun en kritik mücadelelerinden biri olan bu maçı televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

Fenerbahçe-Vakıfbank maçı hangi kanalda? Final serisinin ilk maçı bugün oynanıyor

FİNAL SERİSİ MAÇ PROGRAMI

7 Nisan Salı:

17.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel) - TRT SPOR YILDIZ

11 Nisan:

17.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

13 Nisan:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

Fenerbahçe-Vakıfbank maçı hangi kanalda? Final serisinin ilk maçı bugün oynanıyor

16 Nisan (Gerekirse):

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

19 Nisan (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank Spor Sarayı)

