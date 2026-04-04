Sultanlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisinin programı açıklandı. Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank’ı karşı karşıya getirecek seride maç tarihleri, saatleri ve yayın detayları belli oldu.

VAKIFBANK FENERBAHÇE FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Medicana, yarı finalde Zeren Spor’u iki maçta geçerek finale yükselirken; VakıfBank ise Eczacıbaşı Dynavit karşısında aldığı galibiyetlerle final biletini aldı. İki güçlü ekip, sezonun en kritik serisinde şampiyonluk için mücadele edecek.

Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin ilk karşılaşması 7 Nisan 2026 Salı günü saat 17.00’de oynanacak. Serinin açılış mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, sahasında VakıfBank’ı konuk edecek.

Seride ikinci maç 11 Nisan Cumartesi günü yine saat 17.00’de VakıfBank’ın ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Final serisi, takımların üç galibiyete ulaşması halinde sona erecek.

SULTANLAR LİGİ FİNAL SERİSİ MAÇ PROGRAMI

Final serisi beş maç üzerinden oynanacak ve üç galibiyete ulaşan takım şampiyonluğunu ilan edecek. Program kapsamında dördüncü ve beşinci maçlar, serinin uzaması halinde oynanacak.

7 Nisan:

17.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

11 Nisan:

17.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank)

13 Nisan:

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank)

16 Nisan (Gerekirse):

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

19 Nisan (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank)

3-4 ETABI

8 Nisan:

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (Eczacıbaşı)

11 Nisan:

13.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

13 Nisan:

16.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)

