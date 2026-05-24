Adana’da akşam saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir çift hayatını kaybetti, 4 yaşındaki kızları ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan D. (29) yönetimindeki 01 ASA 361 plakalı otomobil ile Muhammed Burak Çiçek (30) idaresindeki 43 SK 893 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Günün en acı haberi Adana'dan geldi! Bayramda kimsesiz kaldı

4 YAŞINDAKİ KIZLARI BİR BAŞINA KALDI!

Kazada Muhammed Burak Çiçek ile araçta bulunan eşi Suzan Çiçek (28) olay yerinde hayatını kaybederken, çiftin yaralanan 4 yaşındaki kızları D.B.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 yaşındaki D.B.Ç. ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Ramazan D. ağır yaralı olarak Balcalı Hastanesine ve araçta bulunan S.D. de Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

