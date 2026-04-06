Iğdır merkeze yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Akyumak köyünde, geçtiğimiz Cuma gecesi yaşanan motosiklet hırsızlığı, filmleri aratmayan bir takibe dönüştü. İddiaya göre, yaşları 17 ile 20 arasında değişen 4 şüpheli, duvarları yüksek bir evin bahçesine girerek içerideki motosikleti çaldı. Köy muhtarı tarafından kurulan güvenlik kamera sistemi sayesinde eşkalleri belirlenen şüpheliler için jandarma ekipleri anında seferber olsa da, ilk gece yapılan aramalarda bir sonuç alınamadı. Olayın asıl şaşırtıcı kısmı ise bir gün sonra yaşandı; aynı şüpheliler hiçbir şey olmamış gibi 4 kişi olarak yeniden köye geldi. Kamera görüntülerinden şahısları tanıyan köylülerin birbirine haber vermesiyle köyde büyük bir hareketlilik yaşandı. Kendi imkanlarıyla şüphelilerin önünü kesmeye çalışan ve tarlalarda, köprü altlarında jandarma ekipleriyle birlikte gece saat 03.00’e kadar arama yapan vatandaşlar, şüphelilerin kaçış güzergahlarını köylülerden bile daha iyi bildiğini ifade etti. Mağdur Ali Kaya ve diğer köy sakinleri, şüphelilerin profesyonelce keşif yaptığını ve artık şehir merkezinden ziyade kırsal bölgeleri hedef aldıklarını belirterek, yetkililerden bu grubun bir an önce yakalanmasını ve topluma kazandırılmasını talep etti. Kaçan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için jandarma ekiplerinin başlattığı geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası