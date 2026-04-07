Galatasaray Göztepe maçı öncesi eksik oyuncular ve Osimhen’in durumu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte kritik eksikler dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig’de erteleme haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak Galatasaray’da kadro durumu netleşmeye başladı. Liderlik yarışında önemli bir viraj olarak görülen mücadele öncesinde sakat ve cezalı oyuncular teknik heyetin planlarını etkiliyor. Özellikle Osimhen'in Göztepe maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

OSİMHEN GÖZTEPE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da Victor Osimhen, Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek. Nijeryalı golcünün tedavisinin devam ettiği ve teknik ekibin oyuncuyu riske etmek istemediği öğrenildi.

Sezon boyunca hücum hattında önemli katkı sağlayan Osimhen’in yokluğu, sarı-kırmızılıların gol yollarındaki planlarını yeniden şekillendirecek. Ligin en golcü takımı konumunda bulunan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un alternatif isimlere şans vermesi bekleniyor.

Osimhen Göztepe maçında oynayacak mı? Galatasaray Göztepe maçı eksik oyuncular

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Galatasaray’da Göztepe maçı öncesinde eksik listesinde birden fazla isim yer alıyor. Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlığı bulunan Gabriel Sara’nın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Eren Elmalı ise sarı kart sınırında bulunuyor. Bu maçta kart görmesi halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Osimhen Göztepe maçında oynayacak mı? Galatasaray Göztepe maçı eksik oyuncular

Göztepe'de ise bir süredir sahalardan uzak kalan İsmail Köybaşı, antrenmanda sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen stoper Furkan Bayır ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Malcom Bokele, karşılaşmada görev yapamayacak.

SÜPER LİG'İN EN AZ GOL YİYEN İKİ EKİBİ KARŞILAŞACAK

Süper Lig'de geride kalan 28 haftada en az gol yiyen iki ekip, yarın karşı karşıya gelecek. Bu sezon kalesinde 20'şer gol gören Galatasaray ile Göztepe, ligin savunması en güçlü iki takımı olarak dikkati çekiyor.

