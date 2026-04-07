Göztepe, Süper Lig 27'nci hafta erteleme maçında Galatasaray'ı konuk edecek. Taraftarı önünde kazanarak Avrupa kupalarına katılım için şansını sürdürmek isteyen İzmir ekibinde, Gençlerbirliği karşılaşmasında çıkan kartla birlikte eksik oyunculara bir yenisi daha eklendi.

Süper Lig 27'nci hafta erteleme maçında Göztepe, 8 Nisan Çarşamba günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Ligde İzmir temsilcisi 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 46 puanla 5'inci sırada bulunuyor. Galatasaray ise 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 64 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'in ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

İÇ SAHADA BİR DEFA KAYBETTİ

Göztepe, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. İç sahada şu ana kadar 13 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, Galatasaray'ı da mağlup ederek taraftarının önündeki başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

GÖZTEPE'DE 3 EKSİK VAR

Galatasaray maçı öncesinde Göztepe'de sakat ve cezalı oyuncuların durumu dikkat çekiyor. Bir süredir sahalardan uzak kalan sol bek İsmail Köybaşı'nın yanı sıra antrenmanda sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen stoper Furkan Bayır'ın da bir süre sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Ayrıca Gençlerbirliği maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Kamerunlu savunmacı Malcom Bokele, bu karşılaşmada görev yapamayacak.

